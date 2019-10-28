28.10.2019

Против политолога Фёдора Крашенинникова завели дело о неуважении к власти за пост в Telegram

Речь идет о посте про суд над политиком и главой федерального штаба Навального Леонидом Волковым, где политолог негативно высказался о «суде Путина»

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Полиция возбудила административное дело об оскорблении власти по ч.3 ст.20.1 КоАП РФ против екатеринбургского политолога, публициста Федора Крашенинникова за то, что он в своем Telegram-канале нецензурно высказался в ардес «путинских судей», повторно арестовавших соратника Алексея Навального Леонида Волкова.

Крашенинникову грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Дата суда еще не назначена.

Крашенинников в своём канале также сообщил, что

«…по мнению автора доноса и следствия, посредством комментария в телеграмм-канале я оскорбил государственную власть и за это меня надо судить. <…> Подробное объяснение своей позиции я предоставлю судье. Виновным себя не считаю.

В желании представить эмоциональный комментарий к конкретной новости в телеграм-канале в качестве достаточно повода для преследований меня со стороны правоохранительных органов я не вижу ничего, кроме попытки оказать на меня давление – как на журналиста, публициста и общественного деятеля, не скрывающего своих оппозиционных взглядов».

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Крашенинников рассказал, что узнал о возбуждении примерно неделю назад. «Мне позвонили, вручили повестку, на следующий день мы сходили с адвокатом и ознакомились с этим делом. От дачи объяснений я отказался, потому что в этом нет никакого смысла», — отметил он.

Он добавил, что это случилось через неделю после обыска, который проходил у него по делу ФБК об отмывании денег в середине октября текущего года.

«Из каких-то структур вокруг нашей местной власти мне, конечно, поступали угрозы, что ты, мол, следи за языком. Я рассматриваю это дело как заказное. Абсолютно не знаю человека, который написал донос — судя по соцсетям, это абсолютно аполитичный хозяин шиномонтажки. Я подозреваю, что это тот случай, когда человека „попросили“ это сделать: то есть кто-то очень внимательно прочитал весь мой Telegram — я пишу очень много и совсем не только там — и нашел одну фразу, из которой пытаются сшить дело», — пояснил он.

Адвокатом Крашенинникова станет представитель организации «Агора» Алексей Бушмаков. В комментарии Znak.com Бушмаков сказал, пока они только ознакомились с некоторыми материалами дела в полиции. В частности, в деле есть материалы от ФСБ, которые подтверждают, что телеграм-канал принадлежит именно политологу, а также лингвистическая экспертиза, доказывающая, что в посте из пяти слов содержится оскорбление власти. При этом Бушмаков говорит, что Крашенинников высказывал «свое личное мнение», причем по поводу не всей судебной системы, а конкретно тех судей, которые выносили решения по делам Волкова.

По словам Крашенинникова, автором заявления в полицию стал предприниматель Салават Хазиев. По данным СПАРК, он является владельцем ООО «МС АПЕЛЬСИН» — фирмы, занимающейся шиномонтажем. По словам Крашенинникова, он не знает о связях Хазиева с каким-либо крупным бизнесом или политическими структурами. Судя по соцсетям, мужчина учился в Уральском филиале РАНХиГС, увлекается гонками и занимается различным бизнесом, связанным с автомобилями.

Дозвониться до предпринимателя пока не удалось.

По мнению пользователей Сети, среди которых много общественных деятелей, политиков и гражданских активистов, возбуждённое против него дело носит политический характер и абсурдно по своей сути.

«Даже интересно, как лейтенант полиции Назарова смогла зайти в заблокированный мессенджер, чтобы прочитать там пост и возбудить дело?» — иронизирует шеф-редактор «Знака» Дмитрий Колезев.

«Мне кажется, это первый случай привлечения за публикации в Телеграме, — рассуждает исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Не знаю, какую позицию будет занимать защита, но я бы выдвинул две сентенции:
1. С чего вы вообще взяли, что это я написал?
2. И вообще — Телеграм заблокирован на территории Российской Федерации, следовательно, все это граждане России прочитать не могли».

Климарёв также объяснил — каким образом в деле Крашенинникова полицией формируется «доказательная» база, дав совет по безопасности для тех, кто общается в Telegram:

«Как фабрикуется доказательная база.

Поясняю: канал регистрируется пользователем. А вот уже пользователь «привязывается» телефонным номером. Но если вы скрыли свой телефонный номер [немедленно сделайте это!], то никто его не увидит.

У Фёдора ни в аккаунте, ни в канале телефонный номер не опубликован. Ну, то есть, вот этот инспектор ОИАЗ УМВД лейтенант Назарова — просто выдумала все. Вообще-то, это назывется «служебный подлог»».

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«Хохо, так Федора привлекают по новой статье про «оскорбление власти» не поосто так, а за (естественную человеческую) реакцию на мой очередной арест, — пишет Леонид Волков. — Ну что ж. Будем помогать побороть путинских б… то есть судей».

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