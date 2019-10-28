Против политолога Фёдора Крашенинникова завели дело о неуважении к власти за пост в Telegram

Полиция возбудила административное дело об оскорблении власти по ч.3 ст.20.1 КоАП РФ против екатеринбургского политолога, публициста Федора Крашенинникова за то, что он в своем Telegram-канале нецензурно высказался в ардес «путинских судей», повторно арестовавших соратника Алексея Навального Леонида Волкова.

Крашенинникову грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Дата суда еще не назначена.

Против политолога возбудили дело об оскорблении власти за реакцию на аресты Леонида Волкова https://t.co/q4NZLJH4Fi да, вот такие пироги — Фёдор Крашенинников (@Fyodorrrrr) October 28, 2019

На политолога и журналиста Федора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти — из-за поста в телеграме. Мы с ним поговорили — Meduza https://t.co/9OpPY0evy3 через @meduzaproject — Фёдор Крашенинников (@Fyodorrrrr) October 28, 2019

Крашенинников в своём канале также сообщил, что

«…по мнению автора доноса и следствия, посредством комментария в телеграмм-канале я оскорбил государственную власть и за это меня надо судить. <…> Подробное объяснение своей позиции я предоставлю судье. Виновным себя не считаю. В желании представить эмоциональный комментарий к конкретной новости в телеграм-канале в качестве достаточно повода для преследований меня со стороны правоохранительных органов я не вижу ничего, кроме попытки оказать на меня давление – как на журналиста, публициста и общественного деятеля, не скрывающего своих оппозиционных взглядов».

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Крашенинников рассказал, что узнал о возбуждении примерно неделю назад. «Мне позвонили, вручили повестку, на следующий день мы сходили с адвокатом и ознакомились с этим делом. От дачи объяснений я отказался, потому что в этом нет никакого смысла», — отметил он.

Он добавил, что это случилось через неделю после обыска, который проходил у него по делу ФБК об отмывании денег в середине октября текущего года.

«Из каких-то структур вокруг нашей местной власти мне, конечно, поступали угрозы, что ты, мол, следи за языком. Я рассматриваю это дело как заказное. Абсолютно не знаю человека, который написал донос — судя по соцсетям, это абсолютно аполитичный хозяин шиномонтажки. Я подозреваю, что это тот случай, когда человека „попросили“ это сделать: то есть кто-то очень внимательно прочитал весь мой Telegram — я пишу очень много и совсем не только там — и нашел одну фразу, из которой пытаются сшить дело», — пояснил он.

Адвокатом Крашенинникова станет представитель организации «Агора» Алексей Бушмаков. В комментарии Znak.com Бушмаков сказал, пока они только ознакомились с некоторыми материалами дела в полиции. В частности, в деле есть материалы от ФСБ, которые подтверждают, что телеграм-канал принадлежит именно политологу, а также лингвистическая экспертиза, доказывающая, что в посте из пяти слов содержится оскорбление власти. При этом Бушмаков говорит, что Крашенинников высказывал «свое личное мнение», причем по поводу не всей судебной системы, а конкретно тех судей, которые выносили решения по делам Волкова.

По словам Крашенинникова, автором заявления в полицию стал предприниматель Салават Хазиев. По данным СПАРК, он является владельцем ООО «МС АПЕЛЬСИН» — фирмы, занимающейся шиномонтажем. По словам Крашенинникова, он не знает о связях Хазиева с каким-либо крупным бизнесом или политическими структурами. Судя по соцсетям, мужчина учился в Уральском филиале РАНХиГС, увлекается гонками и занимается различным бизнесом, связанным с автомобилями.

Дозвониться до предпринимателя пока не удалось.

По мнению пользователей Сети, среди которых много общественных деятелей, политиков и гражданских активистов, возбуждённое против него дело носит политический характер и абсурдно по своей сути.

«Даже интересно, как лейтенант полиции Назарова смогла зайти в заблокированный мессенджер, чтобы прочитать там пост и возбудить дело?» — иронизирует шеф-редактор «Знака» Дмитрий Колезев.

Федору @Fyodorrrrr моя полная поддержка. Видать он крепко наступил на хвост уральским гауляйтерам, раз на него идет один заказ за другим https://t.co/tNaVkXEuGi — Vladimir Milov (@v_milov) October 28, 2019

«Мне кажется, это первый случай привлечения за публикации в Телеграме, — рассуждает исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Не знаю, какую позицию будет занимать защита, но я бы выдвинул две сентенции:

1. С чего вы вообще взяли, что это я написал?

2. И вообще — Телеграм заблокирован на территории Российской Федерации, следовательно, все это граждане России прочитать не могли».

Климарёв также объяснил — каким образом в деле Крашенинникова полицией формируется «доказательная» база, дав совет по безопасности для тех, кто общается в Telegram:

«Как фабрикуется доказательная база. Поясняю: канал регистрируется пользователем. А вот уже пользователь «привязывается» телефонным номером. Но если вы скрыли свой телефонный номер [немедленно сделайте это!], то никто его не увидит. У Фёдора ни в аккаунте, ни в канале телефонный номер не опубликован. Ну, то есть, вот этот инспектор ОИАЗ УМВД лейтенант Назарова — просто выдумала все. Вообще-то, это назывется «служебный подлог»».

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Первым админом Telegram-канала, осужденный по закону об оскорблении власти, станет политолог Федор Крашенинников — автор фразы «какие же бл..и эти путинские судьи». Открыть схожие дела можно на большинство людей. — Денис Божинский (@leroyD86) October 28, 2019

Значит приличный человек 🎃 — Астапов Сергей (@AstapSergeiSPb) October 28, 2019

«Хохо, так Федора привлекают по новой статье про «оскорбление власти» не поосто так, а за (естественную человеческую) реакцию на мой очередной арест, — пишет Леонид Волков. — Ну что ж. Будем помогать побороть путинских б… то есть судей».

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