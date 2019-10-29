Власти Иркутской области хотят запретить популярное издание Babr24

Аппарат Губернатора и Правительства Иркутской области обратился в прокуратуру с жалобой на интернет-издание babr24.com за распространение недостоверной информации, выражающей неуважение к органам государственной власти. Об этом говорится на официальном портале областных властей.

По мнению авторов жалобы, издание выражает «явное неуважение к Президенту Российской Федерации, руководству органов правоохранительной власти Иркутской области, депутатам Госдумы РФ, губернатору Иркутской области, должностным лицам и органам государственной власти Иркутской области». «Это может привести к дестабилизации обстановки в регионе», — сообщается в тексте жалобы.

Чиновники называют деятельность сайта «экстремистской» и просят прокурора удалить все статьи «с признаками экстремистской деятельности, содержащие оскорбление и неуважение к власти», а также «ограничить доступ к информационным ресурсам сайта».

«Ситуация с попыткой красного правительства Иркутской области запретить Бабр выглядит, как ещё одна большая ошибка, некогда достаточно сильной политтехнологической группы губернатора Левченко, — считает Telegram-канал «Иркутск политический». — Попытка запретить, всегда приводит к росту интереса к запрещаемому. Если так дела будут идти и дальше, то выборы губернатора 2020 в Иркутской области пройдут в один тур и не в пользу Левченко».

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