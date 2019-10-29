Операторы связи просят о субсидиях на «пакет Яровой»

Крупнейшие операторы связи РФ просят правительство субсидировать их затраты на покупку оборудования для хранения сообщений и трафика пользователей, следует из письма, копия которого есть у Рейтер. Большинство операторов заложили на реализацию законов от 40 миллиардов рублей каждый в течение пяти лет.

«Затраты операторов связи на закупку технических средств накопления информации… могут составить от 10% до 20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи на протяжении следующих пяти лет», — говорится в письме операторов в Правительство.

В документе компании МТС, Ростелеком, Мегафон, Вымпелком и некоммерческая организация «Цифровая экономика» просят замминистров Минпромторга и Минцифры поддержать подготовку постановления Правительства, которое утвердит правила предоставления из федерального бюджета субсидий банкам и лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку оборудования по льготной ставке.

Источником для субсидий, говорится в документе, могут стать деньги, которые сэкономили на проведении аукционов по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». В письме не указан предполагаемый размер субсидий. Операторы просят замминистра поддержать подготовку постановления правительства об утверждении субсидий. Под письмом также подписались топ-менеджеры Сбербанка и ВТБ. Они могут выступить в роли финансовых партнеров.

«Ростелеком» подтвердил отправку письма. МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» отказались от комментариев.

В Минцифры предложение назвали нецелесообразным, так как оно не имеет отношения к программе «Цифровая экономика». В Минпромторге сообщили, что профильный департамент пока не получил письмо.

В АНО «Цифровая экономика» рассказали, что в курсе обращения операторов и поддерживают его, поскольку оно соответствует одному из результатов федпроекта «Информационная инфраструктура». Согласно одному из мероприятий федпроекта, к 30 июня 2020 года должна быть реализована экономическая поддержка компаний, продукция которых имеет статус телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения.

«Экономия от аукционов по подключению СЗО может тратиться только на цели нацпрограммы, а субсидии операторам на системы хранения информации программой не предусмотрены», — пояснил пресс-секретарь Минцифры Евгений Новиков.

По его словам, в результате проведения аукционов министерство в целом сэкономило 92 млрд рублей, которые планирует потратить в том числе на обеспечение связью федеральных трасс, оснащение школ и другие социально значимые объекты.

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