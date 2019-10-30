Изучение протестных настроений становится в регионах трендом

Комитет государственного заказа Ленинградской области выделил 8 млн 550 тысяч рублей на исследование протестных настроений в регионе. Соответствующий тендер «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок.

Похожий заказ в начале октября текущего года был выложен на госзакупках властями Красноярского края. Правда, цена вопроса более чем в десять раз меньше — 800 тысяч рублей.

Как следует из документов к последнему тендеру, «протестными исследованиями» воспользуется Комитет по печати Ленинградской области. Целью оказания услуг является получение общественно значимой информации о социально-экономической ситуации в Ленинградской области, условиях жизнедеятельности населения, актуальных проблемах и их влиянии на повседневные практики и протестные настроения.

В частности, власти хотят узнать, на каком уровне находится «протестный потенциал населения», и в какой форме он может быть реализован. Также у жителей будут спрашивать об их «политических предпочтениях» и их отношении к политическим партиям.

Помимо этого, власти хотят узнать, насколько удовлетворены жители «различными условиями жизнедеятельности»: качеством медицины, образования, ЖКХ и транспортной инфраструктуры. Кроме того, у респондентов будут спрашивать об их уровне доверия «основным институтам власти» федерального и регионального уровней, а также, в какой мере им известны «ведущие политики».

Дата рассмотрения и оценки первых частей заявок — 26.11.2019 г., дата подачи окончательных предложений — 28.11.2019 г., дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 03.12.2019 г.

Интересно, что номер контактного телефона указан не «+7 812…», а «+8 812…», поэтому если найдётся не очень сообразительный Исполнитель, который не заменит восьмёрку на семёрку, дозвониться он рискует в страны Дальнего Востока.

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