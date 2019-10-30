Депутаты предлагают за пропаганду наркотиков в интернете сажать на семь лет

Депутаты фракции «Справедливой России» (СР) внесли в Госдуму законопроект №826083-7 о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Они предлагают лишать свободы на пять лет тех, кто пропагандирует и незаконно рекламирует наркотики. За те же действия с использованием интернета и СМИ — до семи лет. Для этого предлагается дополнить уголовный кодекс статьёй статьей 230.3.

В примечании к законопроекту сказано, что преступлением не является распространение соответствующей информации в специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешнных к применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.

А под пропагандой или рекламой понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица нейтрального, терпимого либо положительного отношения к соответствующим к таким средствам, веществам, растениям и их прекурсорам, а также их частям либо представления о допустимости их употребления, хранения или оборота.

По словам одного из авторов законопроекта, лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, фракция таким образом исполнила поручение президента, который потребовал от правительства разработать соответствующий законопроект. «Нет наркотиков безвредных. Те, кто распространяет такой миф, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья. И ответственность они должны нести соответствующую», — сказал Миронов.

…формирование терпимого либо положительного отношения к таким средствам, веществам, растениям и их прекурсорам.https://t.co/iQQCZyfE4b То есть любая информация о медицинском использовании — от пяти до семи лет. Отлично — Vladimir Kharitonov (@v_x) October 30, 2019

В пояснительной записке депутаты ссылаются на исследование Поздняковой М.Е. и Брюно В.В. «Новые тенденции наркотизации как риски социетального характера», где утверждается о либерализации отношения к наркотикам в РФ:

«Неприятие «тяжёлых» наркотиков сменилось более лояльным отношением к другим, так называемым «новым», веществам. Распространение стали получать так называемые «мягкие» модели потребления («статусное», «контролируемое»), не ведущие к быстрому выпадению из социума, но имеющие серьёзные социальные последствия, создавая иллюзию безопасности потребления, увеличивая тем самым процент скрытой наркотизации».

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В качестве подтверждения этих слов законотворцы приводят данные правоохранительных органов, и в качестве «характеристики латентности рассматриваемого явления» вспомнили случай на фестивале электронной музыки «Пиратская станция» в марте 2017 года в ДС «Юбилейный», где наркотическое опьянение установлено было у 17 лиц из двадцати семи направленных полицией на освидетельствование. Вспомнили они и о прошедшем в Санкт-Петербурге фестивале «Drum & Bass», где из 40 освидетельствованных 25 человек оказались в состоянии наркотического опьянения, и т.п.

АААААААААА, в список номер 2 прекурсоров входит метилакрилат.

То есть шеллак теперь тоже не пообсуждать. Молчим о ноготочках, короч. — David Homak (@aalien) October 30, 2019

В Уголовном кодексе РФ уже предусмотрена ответственность за склонение к употреблению наркотических средств, а предложенный «Справедливой Россией» вариант законопроекта о введении жесткой ответственности за пропаганду наркотических средств оставляет пространство для злоупотреблений, считает партнер и руководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen& Paper Алексей Добрынин.

Настоящим законопроектом предлагается ввести ответственность за «неперсонифицированное распространение информации, то есть пропаганду употребления наркотиков среди неограниченного, неопределенного круга лиц».

«С одной стороны, проектная статья УК содержит примечание, согласно которому пропагандой и рекламой наркотиков будет считаться деятельность, направленная на формирование нейтрального, терпимого или положительного отношения наркотикам. С другой стороны, существующая практика применения норм об ответственности за разного рода „пропаганду“ показывает, что правоохранительные органы не утруждают себя установлением контекста распространения той или иной информации, — говорит Добрынин. — Например, широко известны дела об ответственности за пропаганду нацистской символики, даже если ее демонстрирование преследует цель достоверного описания исторических событий или используется в художественных произведениях. Поэтому в случае введения в действие этой нормы можно будет легко сесть в тюрьму за сам факт ношения футболки с изображением Пабло Эскобара».

Напомним, на днях Владимир Путин поручил кабмину разработать поправки в УК РФ, которые устанавливают уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков в интернете. Помимо этого, Путин поручил принять дополнительные меры по внесудебной блокировке сайтов с информацией о способах изготовления и употребления наркотиков. До 10 января следующего года премьер-министру Дмитрию Медведеву поручено доложить Путину о выполнении поручения.

В Кремле уже прокомментировали законопроект справедливороссов. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков на высказанные опасения журналистов по поводу опасности некорректной формулировки того, что считать пропагандой наркотиков в сети ответил: «Законопроект только прорабатывается. Это нужно законодателям и экспертам задавать. Нет же окончательного варианта такого законопроекта, он же только внесен. Поэтому этот вопрос абсолютно преждевременен». На вопрос, является ли этот законопроект тем, который президент Владимир Путин ранее имел в виду в своем поручении, Песков уточнил, что это самостоятельная инициатива народных избранников.

Как мы видим, у власти появилось твёрдое намерение окончательно исключить дискуссию о наркотиках их российского информационного пространства, наложив жёсткую цензуру на любое намерение пользователей и СМИ обсудить эту непростую проблему.

Предполагаем, что данная инициатива не повлечёт за собой снижения потребления россиянами опасных веществ, но вместо этого только подогреет интерес к теме наркотиков.

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