30.10.2019

Суд оценил шутку о Шахунье в 70 тысяч рублей

В размещённом на Facebook посте главного редактора нижегородского издания Koza press суд увидел неуважение к власти

Shahoonya  

Нижегородский районный суд оштрафовал главного редактора регионального издания Koza press Ирину Славину на 70 тыс. руб. по статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост о Шахунье. Об этом журналистка сообщила в своём Facebook.

Штраф 70 тысяч.

Опубликовано Ириной Славиной Среда, 30 октября 2019 г.

Это самый большой штраф, который когда-либо применялся за данное нарушение, утверждает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. При этом максимальное наказание по этой части статьи — штраф 100 тыс. руб.

Напомним, Славина опубликовала в Facebook пост с предложением переименовать нижегородский город Шахунья «в Ша<Роскомнадзор>ню» из-за того, что на одном из домов повесили изображение Иосифа Сталина.

Полиция начала проверку с участием доктора филологических наук из-за содержащегося в сообщении элемента нецензурной лексики. Защищал журналистку адвокат «Агоры» Евгений Губин.

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