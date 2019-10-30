Суд оценил шутку о Шахунье в 70 тысяч рублей

Нижегородский районный суд оштрафовал главного редактора регионального издания Koza press Ирину Славину на 70 тыс. руб. по статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост о Шахунье. Об этом журналистка сообщила в своём Facebook.

Это самый большой штраф, который когда-либо применялся за данное нарушение, утверждает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. При этом максимальное наказание по этой части статьи — штраф 100 тыс. руб.

Напомним, Славина опубликовала в Facebook пост с предложением переименовать нижегородский город Шахунья «в Ша<Роскомнадзор>ню» из-за того, что на одном из домов повесили изображение Иосифа Сталина.

Полиция начала проверку с участием доктора филологических наук из-за содержащегося в сообщении элемента нецензурной лексики. Защищал журналистку адвокат «Агоры» Евгений Губин.

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