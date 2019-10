Twitter объявил о запрете всей политрекламы

Социальная сеть для публичного обмена сообщениями Twitter останавливает всю политическую рекламу на своей платформе, начиная с 22 ноябоя текущего года, заявил основатель и гендиректор компании Джек Дорси (Jack Dorsey).

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

— jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019