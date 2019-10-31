Twitter объявил о запрете всей политрекламы

Социальная сеть для публичного обмена сообщениями Twitter останавливает всю политическую рекламу на своей платформе, начиная с 22 ноябоя текущего года, заявил основатель и гендиректор компании Джек Дорси (Jack Dorsey).

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019

Запрет всей политической рекламы в своей мировой соцсети компания объяснила тем, что подобные сообщения «должны быть заслужены, а не куплены».

«В то время как реклама в интернете — мощное и эффективное средство для коммерческих рекламодателей, эта сила несет значительные риски для политики», — написал глава компании Джек Дорси в своем твите.

По его словам, с ростом развития интернет-рекламы растёт опасность манипулирования сознанием людей.

«Хотя интернет-реклама является невероятно мощной и очень эффективной для коммерческих рекламодателей, она создает значительные риски для политики, так как может быть использована для влияния на жизни миллионов людей», — пишет Дорси.

Как заключает основатель Twitter, политическая реклама ставит перед обществом новые задачи, также растёт объём непроверенной и вводящей в заблуждение информации.

«Мы хорошо понимаем, что являемся небольшой частью гораздо большей политической рекламной экосистемы. <…> Но мы стали свидетелями того, как многие общественные движения достигли успеха без какой-либо политической рекламы. Я верю, что такой подход будет только развиваться», — отметил Дорси.

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