«Архив интернета» расширил возможности Википедии

В течение многих лет «Архив интернета» занимался сбором книг, складировал и сканировал их. Он поставил перед собой сделать копию каждой когда-либо изданной книги. Теперь этот огромный массив «вплетается в Википедию» с помощью нового инструмента, который автоматически привязывает каждую цитату из энциклопедии с печатным источником, указывая с точностью до страницы отрывок этой самой книги, которую можно прочитать в Internet Archive.

Википедия вместе с Архивом интернета всё больше напоминают Всемирный информаторий. Крутьhttps://t.co/OKx3oM3AmT — Vladimir Kharitonov (@v_x) October 31, 2019

Цитаты из печатных материалов — это одновременно и потенциальная сила для Википедии, и её слабость: сила — потому что присутствует подтверждение этих изречений в печатном виде, являя собой качественную, авторитетную информацию; слабость — поскольку люди могут придумывать или не придавать значения правдивости цитат, сбивая с толку других википедистов, которые могут не видеть предлагаемые в качестве источника книги, чтоб обсудить их содержание, контекст или вообще целесообразность их включения. Архив интернета преобразовал 130 000 ссылок на книги в ссылки с переходом на 50 000 оцифрованных книг в своём репозитории, доступных на нескольких языках, включая английский, греческий и арабский.

Основатель «Архива» Брюстер Кале (Brewster Kahle) дал старт этой инициативе после обсуждения с исполнительным директором Wikimedia Кэтрин Маэр (Katherine Maher), которая опасалась, что «истина может сломаться».

Википедия является ключевым полем битвы в противостоянии дезинформации, а представленные «Архивом интернета» меры являются огромным достижением в этой области.

Пятнадцатилетняя соседка Кале Кармен Стил сказала, что в школе им разрешают использовать Википедию, но только если приводимые цитаты взяты из оригинальных книг. Теперь в любое время суток она может воспользоваться новинкой от «Архива интернета» и Wiki. Например, в статье о Мартине Лютере Кинге-младшем приводится цитата из книги Адама Фэрклофа «Выкупить душу Америки». Цитата теперь ссылается непосредственно на страницу 299 внутри цифровой версии книги, предоставленной Архивом интернета. В одной только этой статье 66 цитируемых и связанных книг.

Читатели могут просмотреть пару страниц для предварительного просмотра книги, и, если они захотят продолжить читать дальше, могут позаимствовать цифровую копию с помощью контролируемого цифрового кредитования — примерно таким же способом, как они заимствуют книги из своей ближайшей самой обычной библиотеки.

Напомним, что недавно российские правообладатели хотели навечно заблокировать «Архив интернета», но отказались от своих планов, когда в судебное дело вступили юристы «РосКомСвободы» в защиту данного сервиса.

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