Правообладатели не смогли навечно заблокировать «Архив интернета»

В конце августа 2019 года стало известно о серии исков АЗАПИ против оператора сервиса Wayback Machine — американской некоммерческой организации «Архив интернета» (Internet Archive), являющейся крупнейшей электронной библиотекой интернета и входящей в Международный Консорциум Сохранения Интернета. АЗАПИ сначала обратилась в Мосгорсуд в защиту аудиокниг по произведениям Дмитрия Глуховского, а вечную блокировку требовала из-за предполагаемого нарушения прав на аудиокнигу по детективу Дарьи Донцовой «Третий глаз алмаз».

Однако после внимательного изучения документов, предоставленных стороной правообладателя, стало понятно, что его предположения о нарушении копирайта на сайте archive.org не очень-то оправдались. При рассмотрении второго иска о вечной блокировке юристы «РосКомСвободы» указали суду на ряд несостыковок в позиции истца ООО «Аудиокнига» и заявили о подложности лицензионного договора, который представители истца прикладывали к иску в доказательство наличия исключительных прав на аудиокнигу «Третий глаз алмаз». В течение трёх заседаний и двух месяцев оппоненты искали выход из положения и дополнительные документы, но в итоге просто отказались от иска, и 21 октября Мосгорсуд прекратил производство по делу о вечной блокировке сайта «Архива интернета» (Internet Archive).

Ранее Мосгорсуд также восстановил «Архиву интернета» срок апелляционного обжалования первого решения по аудиокнигам Д.Глуховского. В ноябре жалоба с материалами дела должны быть направлены в новую по таким делам апелляционную инстанцию — до процессуальной реформы 2019 года жалобы на решения Мосгорсуда рассматривал сам же Мосгорсуд, но с 1 октября его заменил Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

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