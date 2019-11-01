Российским криптобиржам могут разрешить сделки с иностранными цифровыми активами

Правительство может разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА), пишет РБК со ссылкой на поправки к законопроекту «О цифровых финансовых активах» — речь идёт о документе №419059-7. Поправки готовятся ко второму чтению с мая прошлого года.

Законопроект регулирует выпуск, учет и обращение ЦФА. Такими активами законопроект признает цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, несмотря на то, что понятия «токен» в законопроекте нет. Авторы законопроекта изначально предложили считать ЦФА любые права, оформленные через блокчейн, в том числе на имущество или недвижимость, но ко второму чтению из законопроекта такое предложение убрали.

Инициировать выпуск токенов в России смогут юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП) внутри определенной информационной системы. Также выпуск токенов разрешается иностранным компаниям. Операторами информационных систем смогут стать только работающие в соответствии с российским законодательством юрлица (в том числе банки и депозитарии). Центробанк России (ЦБ) будет включать их в специальный реестр.

Новая версия законопроекта находится на согласовании, Госдума планирует принять закон до конца 2019 г., заявил РБК председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. ЦБ не стал комментировать данную информацию.

Законопроект был принят в первом чтении в мае 2018 г., им предлагается урегулировать отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении ЦФА, а также осуществлении прав и исполнении обязанностей по смарт-контрактам.

Проект закона также вводит такие понятия, как «цифровая транзакция», «цифровая запись», «реестр цифровых транзакций», «валидация цифровой записи», «майнинг», «криптовалюта», «смарт-контракт». Законопроект был подготовлен в соответствии с поручением президента после совещания в октябре 2017 г. по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере.

.



.

.