«Гонец» доставит интернет вещей и спутниковую связь

Развертывание отечественной спутниковой группировки «Гонец» нового поколения начнется через пять лет, рассказал первый заместитель гендиректора компании «Гонец» (единый оператор «Роскосмоса» по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал, что новая спутниковая система с условным названием «Гонец-2» будет ориентирована на предоставление услуг интернета вещей.

В данный момент в России работают операторы, предоставляющие услуги телефонной связи через зарубежные спутниковые группировки. Даже Минобороны пользуется услугами американского оператора Iridium.

Химочко заявил, что «в новом поколении системы «Гонец» планируется также реализовать функцию спутниковой телефонии на территории России, а учитывая, что сегодня на российском рынке спутниковой телефонии в основном представлены зарубежные компании, такие как Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya, решение данной задачи считаем очень важной и своевременной».

Новая система в первую очередь будет нацелена на рынок промышленного Интернета вещей.

Она, как полагают разработчики, будет востребована в таких отраслях, как энергетическая, нефтегазовая, транспортная сферы, включая судоходство, сельское хозяйство, экология и добывающая промышленность.

По словам Химочко, группировка будет состоять из 28 космических аппаратов, разнесенных в четырех плоскостях, по семь аппаратов в каждой. Они будут располагаться на орбите высотой 1,5 тысяч километров.

По словам Химочко, развертываемые сейчас спутниковые группировки OneWeb и Starlink конкурировать с «Гонцом-2» не будут.

«Эти системы ориентированы на предоставление высокоскоростного доступа в интернет операторами пользователям, а «Гонец» нового поколения – это узкополосная система для работы в сегменте межмашинного взаимодействия и предоставления телефонной связи. У этих систем разные сегменты применения, класс абонентского оборудования и используемые радиочастоты. К тому же мы в первую очередь ориентируемся на отечественный рынок, и для России система «Гонец» очень актуальна», — сказал Химочко.

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