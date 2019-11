Отчёт Freedom on the Net`2019: свобода интернета в России продолжает стагнировать

5 ноября текущего года неправительственная организация Freedom House опубликовала результаты исследования Freedom on the Net, посвящённое свободе интернета в различных странах мира. Который год Россия занимает одно из самых худших мест по уровню свободы интернета. В этом году Россия потеряла в рейтинге два балла, заняв 51 место среди 65 стран (в прошлом году она размещалась на 53 позиции). Рейтинг «Свобода в сети» составлен на основе данных, полученных с июня 2018 по май 2019 года. По данным отчета, Россия набрала 31 балл из 100 возможных.

Обратите внимание, отчёт охватывает период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 г. и не затрагивает последние изменения в области государственной политики в отношении интернета и цифровых прав.

По методологии исследования, каждой стране выставляется оценка от 0 (худший результат) до 100 (лучший результат) баллов. Оценка складывается из начисленных за различные аспекты состояния свободы интернета баллов. Ранее считалось наоборот, чем ближе к сотне, тем несвободнее результат.

Теперь градация свободы Сети выглядит так: страны свободного интернета — 70-100 баллов; относительно свободного — 40-69 баллов; несвободного — 0-39. То есть FH, чтобы соответствовать главному отчету Freedom in the World, по сути «перевернул» шкалу оценок.

Также в отчеты по различным странам включаются детальные описания к ряду критериев, в которых обосновываются выставленные баллы. Все критерии оценки сгруппированы в три больших тематических блока:

По России среди факторов, сказавшихся на ухудшении ситуации за отчетный период, эксперты Freedom House отметили последние изменения законодательства, направленные на ужесточение контроля над интернетом, и в особенности закон о суверенном Рунете, основные положения которого недавно вступили с силу. Представители FH опасаются, что закон может создать условия для дальнейшей изоляции российского сегмента сети.

Эксперты организации также особо отметили, что в отчётный период впервые стали отмечаться случаи массового систематического отключения интернета в ходе протестных митингов. В частности отмечается, что такие случаи регулярно происходили в ходе протестов в Ингушетии. Упоминаются и аналогичные отключения в ходе летних протестов в Москве, которые впрочем, уже не вошли в отчёт.

