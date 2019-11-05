Отчёт Freedom on the Net`2019: свобода интернета в России продолжает стагнировать

5 ноября текущего года неправительственная организация Freedom House опубликовала результаты исследования Freedom on the Net, посвящённое свободе интернета в различных странах мира. Который год Россия занимает одно из самых худших мест по уровню свободы интернета. В этом году Россия потеряла в рейтинге два балла, заняв 51 место среди 65 стран (в прошлом году она размещалась на 53 позиции). Рейтинг «Свобода в сети» составлен на основе данных, полученных с июня 2018 по май 2019 года. По данным отчета, Россия набрала 31 балл из 100 возможных.

Обратите внимание, отчёт охватывает период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 г. и не затрагивает последние изменения в области государственной политики в отношении интернета и цифровых прав.

По методологии исследования, каждой стране выставляется оценка от 0 (худший результат) до 100 (лучший результат) баллов. Оценка складывается из начисленных за различные аспекты состояния свободы интернета баллов. Ранее считалось наоборот, чем ближе к сотне, тем несвободнее результат.

Теперь градация свободы Сети выглядит так: страны свободного интернета — 70-100 баллов; относительно свободного — 40-69 баллов; несвободного — 0-39. То есть FH, чтобы соответствовать главному отчету Freedom in the World, по сути «перевернул» шкалу оценок.

Также в отчеты по различным странам включаются детальные описания к ряду критериев, в которых обосновываются выставленные баллы. Все критерии оценки сгруппированы в три больших тематических блока:

Препятствия для доступа (Obstacles to Access) – инфраструктурные и экономические барьеры для доступа к интернету, государственный контроль над операторами связи, провайдерами, органами саморегулирования интернета и пр. Ограничения распространения контента (Limits on Content) – законодательное регулирование интернет-контента, системы фильтрации и блокировки контента, механизмы самоцензуры, разнообразие средств массовой информации в интернете и использование цифровых инструментов для гражданской активности. Нарушения прав пользователей (Violations of User Rights) – массовая слежка, нарушения конфиденциальности и преследование пользователей за выраженные в интернете мнения (тюремное заключение, насилие в отношении блогеров, кибератаки и пр.).

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По России среди факторов, сказавшихся на ухудшении ситуации за отчетный период, эксперты Freedom House отметили последние изменения законодательства, направленные на ужесточение контроля над интернетом, и в особенности закон о суверенном Рунете, основные положения которого недавно вступили с силу. Представители FH опасаются, что закон может создать условия для дальнейшей изоляции российского сегмента сети.

Эксперты организации также особо отметили, что в отчётный период впервые стали отмечаться случаи массового систематического отключения интернета в ходе протестных митингов. В частности отмечается, что такие случаи регулярно происходили в ходе протестов в Ингушетии. Упоминаются и аналогичные отключения в ходе летних протестов в Москве, которые впрочем, уже не вошли в отчёт.

Last year's Freedom on the Net report showed Russia's 🇷🇺 internet freedom declined 6 years in a row. Check back Tuesday to see if this trend continues into 2019. pic.twitter.com/DFttnLfVKH — Freedom House (@freedomhouse) November 2, 2019

Среди прочих негативных тенденций, сказавшихся на ухудшении оценки, эксперты особо выделили следующие:

Несмотря на частичную декриминализацию антиэкстремистской статьи 282 Уголовного кодекса, были приняты новые законы, вводящие административную ответственность за распространение fake news и оскорбление государства.

Новые попытки ограничить шифрованные каналы коммуникации (например, ограничения доступа к ProtonMail или попытки разработать механизмы идентификации пользователей мессенджеров).

Введение обязательства для поисковиков по деиндексации ссылок на запрещённый контент в поисковой выдаче.

Эксперты обратили внимание на попытки гражданского общества противостоять репрессивным законам в области регулирования интернета, включая протесты против закона о «суверенном Рунете» и общественную кампанию РосКомСвободы против него. Однако они отметили, что пока эти действия не увенчались успехом.

По мнению Freedom House, главным абьюзером свободы интернета в мире на сегодня является Китай (10 баллов), но страны СНГ мало отстают от него в перенимании этих практик. Без учета стран Балтии из стран бывшего СССР сегодня свобода интернета есть только в Армении (76 баллов) и Грузии (75 баллов), подчеркивают во Freedom House.

FH отмечает, что правительства всего мира все чаще используют социальные медиа для манипулирования выборами и контроля за своими гражданами. В результате этих тенденций мировая свобода интернета сократилось девятый год подряд.

Если говорить о странах СНГ, то интернет в Кыргызстане (61 балл) и Украине (56 баллов) они определяют как «частично свободный», а интернет в Азербайджане (39 баллов), Беларуси (35 баллов), Казахстане (32 балла), России (31 балл) и Узбекистане (26 баллов) правозащитники считают несвободным.

Казахстан наряду с Суданом (25 баллов) и Бразилией (64 балла) стал «лидером» по ущемлению свободы интернета в последний год. Авторы доклада отдельно отмечают, что власти этой страны:

неоднократно отключали каналы интернет-связи,

блокировали более десятка сайтов казахстанских и международных сайтов,

ограничивали доступ к соцсетям.

И все это – для того чтобы «заглушить» голоса недовольных властями и сорвать мобилизацию активистов на протесты при помощи соцсетей.

Также правительство Казахстана рассматривает возможности монополизации рынка мобильной связи и установки на мобильные устройства программ слежения по образцу соседнего Китая. Также в декабре 2018-го власти Казахстана приобрели у российской компании оборудование для автоматического мониторинга уровня политической активности в соцсетях, потратив на это $4,3 млн. Компания-разработчик оборудования связана с российской спецслужбой ФСБ.

Freedom House исследовала 65 стран мира, в которых сконцентрированы 87% всех пользователей Сети в мире. 40 из 65 стран, исследованных Freedom House, используют программы отслеживания пользователей соцсетей. И в целом, по данным организации, за последний год правительства разных стран все чаще стали использовать интернет и социальные сети для того, чтобы следить за своими гражданами, отслеживать их онлайновое поведение и манипулировать результатами выборов.

В 47 странах из 65-ти исследованных людей арестовывали за их политические, социальные или религиозные взгляды. В 31 стране люди подвергались физическому воздействию за свои посты в Сети.

Согласно рейтингу, Исландия и Эстония остаются на верхних строчках рейтинга, в то время как Китай и Иран расположились в самом низу. Хотя США считаются по-прежнему одной из самых интернет-свободных страны, их место в мировом рейтинге проседает третий год подряд. Например, прошлогоднее падение было связано с отменой сетевого нейтралитета.

В прошлом году примерно 33 страны, попавшие в отчёт, показали общее снижение показания свободы интернета, где были учтены препятствие в доступе к интернету, ограничение контента и нарушение прав пользователей в стране. Только 16 стран показали улучшение своих показателей.

В отчёте отмечается, что усилия компаний, таких как Facebook, после появления подозрений влияния России через своих «троллей» на выборы в США, не принесли особого успеха в борьбе с дезинформацией.

Отмечается, что популисты и крайне правые лидеры во всём мире приобрели большой опыт не только в создании вирусной дезинформации, но и в использовании сетей, которые её распространяют.

Как показали исследования, правые группы добиваются большого успеха, применяя в своих целях ложные, шокирующие, преувеличивающие и эмоционально заряженные публикации в интернете, и такой контент распространяется в соцсетях успешней других типов контента.

В докладе говорится, что цифровые платформы стали «новым полем битвы» за демократию, где правительства разных стран традиционно используют технологии цензуры и блокировки сайтов. Государственные и «партизанские» структуры используют дезинформацию и пропаганду для искажения фактов и мнений во время выборов в десятках стран за прошедший год, включая промежуточные выборы в США в 2018 году и выборы в Европарламент в 2019 году. «Многие правительства считают, что в соцсетях пропаганда работает лучше, чем цензура», — подчёркивает Майк Абрамовиц, президент FH.

Дезинформация, или «фальшивые новости», как описывают некоторые, стала головной болью как для правительств многих стран, так и для частного сектора. Поскольку распространение заведомо вводящей в заблуждение ложной информации стало более распространённым явлением, законодатели грозятся вмешательством [в работу цифровых платформ], приняв специальные законы против этого явления.

Но FH, в свою очередь, считает это злоупотреблением, обвинив мировых лидеров, в том числе США, в «совместном использовании» социальных сетей для собственной выгоды. В докладе, например, отмечается расширение мониторинга соцсетей правительствами 40 стран, куда входят и Китай, и США.

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