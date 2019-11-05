Социологи при Минобрнауки заказали мониторинг и анализ иностранных медиаплатформ

Проводя мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила заказ у единственного поставщика, размещённый Федеральным государственным автономным научным учреждением (ФГАНУ) «Центр социологических исследований». Заказчика интересуют «услуги по мониторингу и анализу материалов, опубликованных в иностранных информационных агентствах, иновещании, иностранных общественно-политических и отраслевых СМИ и социальных медиа на английском, китайском и арабском языках в целях оценки, продвижения и формирования репутации повышения конкурентоспособности университетов». Цена договора — 455 700 рублей.

Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр социологических исследований» (ФГАНУ «Социоцентр») — некоммерческая организация, подведомственная Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.

В своей научной работе ФГАНУ «Социоцентр» сотрудничает с Институтом социологии РАН, Институтом социально-политических исследований РАН, ведущими университетами Российской Федерации, а также другими значимыми научными центрами Российской Федерации.

Согласно договору, Исполнитель обязан проводить:

ежедневный мониторинг СМИ и социальных медиа;

еженедельный мониторинг СМИ и социальных медиа;

ежемесячный информационно-статистический отчет.

Количество: 12 месяцев. Срок оказания услуг: с 1 ноября 2019 г. по 31 октября 2020 г.

Согласно документам, единственным кандидатом на выполнение заказа «Социоцентр» видел Общество с ограниченной ответственностью «Открытые медиа исследования» (ООО «ОМИ»).

Компания занимается сбором информации из открытых источников и ее всестороннему анализу, работая как с российскими, так и зарубежными источниками информации.

«Основной профиль деятельности нашей компании – мониторинг и анализ материалов из российских и зарубежных источников информации, и создание на этой основе авторских текстов и исследовательских проектов самого разного плана», — говорится на официальном сайте ООО «ОМИ».

Среди своих клиентов организация указывает Банк России, компании Лукойл, Русснефть, Славнефть, а также «Зимнюю универсиаду — 2019» (Красноярск).

На сайте СБИС основным заказчиком ООО «ОМИ» названо АО Рособоронэкспорт. Компания 48 раз участвовала в торгах и госконтрактах, выиграла 12.

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