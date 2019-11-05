Предустановка российского софта на смартфоны прошла I чтение

Российская Госдума приняла в первом чтении законопроект №757423-7, который вносит в закон «О защите прав потребителей» поправки, обязывающие предустанавливать на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV российские программные приложения. Законопроект в июле текущего года внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым. По мнению правительства, которое одобрило законопроект, это «будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий».

Если закон будет принят в последующих чтениях, одобрен Совфедом и подписан Президентом, то он вступит в силу уже с 1 июля 2020 года. Перечень предустановленных программ будет определен постановлением правительства.

Представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК заявили, что против проекта закона и что с ними инициативу никто не согласовывал.

«Мы считаем эту инициативу крайне вредной, губительной для IT-отрасли и абсолютно не отражающей реального положения дел на рынке. Сегодня нет никаких злоупотреблений в этом крайне высококонкурентном сегменте, — заявил директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов — В целом эта инициатива может привести к уходу крупных международных компаний с российского рынка и превращения его IT-сегмента в своего рода стагнирующую резервацию».

Законопроект №757430-7 «О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (об установлении ответственности за продажу технически сложных товаров без предварительно установленного российского программного обеспечения)», также внесённый вышеназванной группой депутатов, пока Госдумой не рассматривался.

Напомним, он является «законопроектом-спутником» принятого Госдумой документа №757423-7 и предлагает введение штрафов для нарушителей «закона о предустановке». Согласно этим поправкам, за продажу в России устройств, на которые не установлено российское ПО из правительственного списка, будут налагаться штрафы. Должностным лицам придется платить штраф в размере 30-50 тыс. руб., юридическим лицам — 50-200 тыс. руб. Положение о штрафах должно вступить в силу с начала 2021 г.

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