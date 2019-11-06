Правительство определило угрозы Рунету. В них вошло распространение запрещенной информации

Об этом Интерфаксу сообщил источник, работающий в ведомстве, где сейчас готовят документ. В данный момент проект постановления со списком угроз Рунету находится на согласовании в профильных министерствах. Издание приводит список из трех видов угроз.

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Угроза безопасности

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Помимо, ресурсов запрещенных федеральным законом «Об информации», которые согласно документу представляют угрозу безопасности российской Сети, существует ещё несколько угроз, под которыми понимаются кибератаки и другие, «как преднамеренные, так и непреднамеренные информационных воздействий на средства и сети связи, в результате которых может быть нарушено их функционирование, а также угрозы нарушения доступности для граждан информационных онлайн-ресурсов органов федеральной и региональной власти и органов местного самоуправления».

В список также входят «угрозы нарушения информационной безопасности автоматизированных систем управления сетями связи операторов и технологических сетей связи, систем управления точками обмена трафиком, технических средств и ПО центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, технических средств противодействия угрозам, национальной системы доменных имён, критической информационной инфраструктуре РФ».

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Угроза устойчивости

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Под ней понимается угроза, «при которой нарушается работоспособность сети связи при отказе части её элементов, а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и технологического характера». К таким угрозам, по данным источника издания, отнесут: невозможность доступа к услугам связи из-за аварий или перегрузки узла связи, из-за которых для физ- и юрлиц становятся недоступными услуги связи или невозможно вызвать экстренные службы, а также невозможность доступа к услугам связи для критически важных объектов, которая может привести к нарушению или прекращению их функционирования.

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Угроза целостности

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Под ней понимается угроза «нарушения способности взаимодействия сети связи, при котором становится невозможным установление соединений между пользователями услуг связи или информационными ресурсами. Речь идет, во-первых, об угрозах нарушения взаимодействия сети связи общего пользования с зарубежными сетями электросвязи, из-за чего становится невозможным организация соединений с пользователями услугами связи или информресурсами, расположенными за рубежом, а во-вторых, об угрозах нарушения функционирования интернета, из-за которых невозможна организация взаимодействия российских интернет-пользователей с другими, в том числе теми, кто находится за границей».

Созданный правительством список угроз российской Сети появился в СМИ спустя несколько дней после вступления в силу закона о «суверенном Рунете». В этом законе говорится, что Роскомнадзор, в случае возникновения вышеприведенных угроз, может переходить на централизованное управление российским интернетом.

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