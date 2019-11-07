Механизм ареста и конфискации криптовалют появится через два года

Коллегия МВД РФ поручила правоохранительным органам в срок до конца декабря 2021 года разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванный источник. В подготовке правил будут задействованы Росфинмониторинг, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда.

Как рассказал совладелец и генеральный директор платформы Dailyrich.ru Константин Голиков, сейчас криптовалюты в России находятся в серой зоне, поэтому, чтобы их можно было конфисковать, их необходимо признать на законодательном уровне либо товаром, либо денежным эквивалентом.

По мнению Голикова, если силовые органы начинают обсуждать конфискацию криптовалюты, то фактически они запускают механизм легализации криптовалюты на территории России.

Для регулирования криптовалют в России с 2017 года разрабатывается законопроект о цифровых финансовых активах. В мае 2018 года он был принят в первом чтении и с тех пор готовится ко второму. Документ регулирует выпуск, учет и обращение ЦФА, под которыми понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, оформленные через блокчейн.

Как уточняет Forklog, для силовиков криптоактивы частично вышли из слепой зоны: в феврале 2019 года пленум Верховного суда решил, что ст. 174 и 174.1 УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту. Такие изменения были внесены по рекомендации FATF. Несмотря на то, что законодательно криптовалютный рынок в РФ не регулируется, в судебной практике уже существует немало прецедентов конфискации криптовалюты.

Эксперты считают, что арест виртуальных активов с целью их конфискации смогут проводить по решению суда сотрудники СК, следователи ОВД или сотрудники ФСБ. Но у госорганов могут возникнуть сложности с доступом к криптокошельку клиента, так как для этого им понадобится приватный цифровой ключ.

Силовикам также нужно доказать, что криптокошелек (изначально анонимный) принадлежит конкретному лицу. Если криптовалюта хранится на криптобирже, то правоохранительные органы теоретически могут написать ей официальный запрос с требованием заблокировать средства определенного клиента, но эти требования будет исполнять только та площадка, которая признает полномочия российских правоохранительных органов, поясняют эксперты. Также для перевода виртуальных активов в адрес государства у госорганов должны появиться свои официальные криптосчета.

Кроме того, возникает вопрос с хранением изъятой криптовалюты, так как по большей части она имеет большую волатильность, отмечают эксперты.

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