Прокуроров лишат анонимности в Сети (для своих начальников)

Все прокуроры и прочие сотрудники прокуратур будут обязаны раскрыть своему начальству информацию о своих аккаунтах в соцсетях и на интернет-форумах, даже если они пользуются этими аккаунтами не под своими именами. С проектом такого приказа генпрокурора Юрия Чайки ознакомились «Открытые медиа». Если прокуроры утаят такую информацию, то могут потерять работу.

В документе сказано, что «Кодекс этики и служебного поведения федерального государственного гражданского служащего органов прокуратуры Российской Федерации» будет дополнен пунктом 19.1, согласно которому

«Гражданский служащий обязан представлять в установленном порядке сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых он размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать».

.

Кроме того, работникам придется отчитываться не только о своих и семейных доходах, но и о расходах. Также вносятся изменения в пункт кодекса, касающийся беспристрастности и непредвзятости. Сейчас сотрудник прокуратуры обязан «не оказывать предпочтения и быть независимым от влияния» каких-либо профессиональных или социальных групп и организаций, а также отдельных граждан. В новой редакции к этому перечню добавили «всех физических и юридических лиц», а также общественные и религиозные объединения.

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 17 ноября 2019 г.

«Открытые медиа» направили запрос в Генпрокуратуру.

Напомним, ещё в 2016 году был принят закон «Лугового-Бурматова», которым госслужащих обязали отчитываться о своей онлайн-деятельности, и для многих чиновников непредоставление таких данных грозило увольнением.

Губернатор Югры Наталья Комарова в деле контроля за подчинёнными решила пойти ещё дальше. Недавно она ввела дополнительные пункты в кодекс этики и служебного поведения чиновников, запретив им поддерживать посты в соцсетях с критикой власти. Документ опубликован на сайте администрации региона.

Губернатор Югры рекомендовала чиновникам не лайкать посты с критикой властиhttps://t.co/TV9qqzmRLp — The Insider (@the_ins_ru) November 8, 2019

Для служащих ввели правила поведения в интернете. Теперь чиновникам нельзя будет материться в соцсетях от своего имени, «публиковать и поддерживать материалы, содержащие критику существующего конституционного строя, институтов публичной власти» и вступать в сообщества, где есть такие посты. Служащим также запретили писать посты, «выражающие неприязненное отношение к отдельным гражданам, социальным группам».

.



.

.