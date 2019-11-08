Блогеров внесут в иноагенты

Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц. Об этом рассказал журналистам глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Законопроект о признании физических лиц иноагентами могут принять до конца 2019 года, сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов:https://t.co/8NvaJeCzk1 pic.twitter.com/gMCuCRBsEB — ТАСС (@tass_agency) November 8, 2019

«Имеются в виду не только владельцы того или иного ресурса, но и те, кто распространяют информацию для неограниченного круга лиц, в том числе в интернет-пространстве. И при этом они получают деньги из-за рубежа», — сказал Климов.

Он пояснил, что не имеет значение происхождение этих денег, главное — что средства зарубежные.

По словам Климова, попавшие под действие будущего закона продолжат свою деятельность, только «будут обременены определенными требованиями» — регистрацией в Минюсте, ведением отчетности:

«На сегодняшнем этапе мы не предусматриваем уголовного наказания, хотя в целом ряде государств это предусмотрено. В настоящий момент мы эту возможность не рассматриваем, поскольку считаем наше государство более гуманным, чем решения наших оппонентов».

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Таким образом, уверен сенатор, существенно сократится пространство для иностранного вмешательства во внутренние дела России, в том числе — в выборы.

«До перехода в иноагенты в персональном качестве остаются, можно сказать, считанные дни. Желтую звезду-то надо будет вешать?» — иронизирует журналист «Эха Москвы» Александр Плющев, добавляя: «Про физлиц-иноагентов я писал аж ДВА ГОДА назад. Разумеется, в DW. Решили стряхнуть пыль с уже почти похороненного законопроекта, во как подгорает».

Законопроект №345523-7, согласно которому физические лица могут быть признаны СМИ, выполняющими функции иностранного агента, в первом чтении был принят Госдумой в январе прошлого года.

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