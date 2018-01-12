Пётр Толстой: закон о физлицах-иноагентах — это дуст от муравьёв

Законопроект №345523-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» за авторством Петра Толстого и ещё целого ряда депутатов, внесённый в Госдуму в декабре прошлого года, получил поддержку российского парламента — в первом чтении за него проголосовало 333 человека и лишь один был против.

Одно из главных предложений законопроекта — при цитировании обязать указывать, что материал или часть материала взята из издания, которое было признано иностранным агентом. Кроме того, такой статус депутаты предлагают присваивать не только организациям, но и частным лицам.

Пользователи соцсетей, например Facebook, перепечатывая на своих страницах материалы и сообщения от СМИ-иностранного агента, должны будут делать специальные ссылки, ранее заявлял вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Обязательно, везде, (где) перепечатывает он информацию», — сказал Толстой, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вице-спикер привел пример: «вот например, мы пишем, что ИГИЛ — запрещенная в РФ организация». «По идее так же честно писать и по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США», — сказал Толстой.

Ряды иностранных агентов вскоре могут пополнить физические лица в случае, если они распространяют информацию и получают деньги от зарубежных государств. Именно от государств, а не от частных лиц или компаний, — заверяют авторы законопроекта, хотя во время обсуждения документа многие коллеги из других фракций не увидели такого уточнения.

Закон о СМИ-иноагентах Дума приняла еще в конце прошлого года. Эту инициативу власти называют «вынужденным ответом на действия властей США», которые признали телекомпанию RT иностранным агентом и заставили работать по очень жестким правилам. Их, например, уже лишили аккредитации в американском конгрессе. Сейчас российские депутаты готовят новые зеркальные меры. Один из авторов Петр Толстой уверяет: российским блогерам и другим интернет-активистам беспокоиться не стоит.

«Для обычных пользователей закон ничего не меняет, вообще надо сказать, что очень много по этому поводу разных спекуляций, речь идет только о том, что если вы цитируете средства массовой информации иностранного агента, то вы должны сослаться на то, что это средство массовой информации — иностранный агент», — сказал Толстой.

В парламенте вокруг законопроекта разгорелись достаточно жаркие дискуссии. Многие депутаты, особенно из фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР подвергли острой критике предложенный к принятию в первом чтении документ. К примеру, справоросс Олег Шеин перед голосованием сказал, что не может «поддержать такую новеллу», когда людей, размещающих информацию в соцсетях для определённого круга лиц и не указавших в перепосте о том, что новость взята от иностранного агента, подвергнут жёстким санкциям. Толстой ответил на это, что часть информации иноагенты распространяют через физических лиц, которые якобы являются или учредителями [СМИ], или сами являются распространителями массовой информации через социальные сети. «Поскольку этот закон носит рамочный характер, то конкретные признаки, по которым это будет делаться, будут разработаны в подзаконных актах органом исполнительной власти, которому будет поручено осуществление этих мер, — заверил он. — Но ещё раз повторю — в этом законе речь не идёт о законодательном регулировании пространства на территории России в отношении обычных блогеров. Речь идёт о распространении [информации] СМИ, признанных иноагентами, через соцсети».

Сергей Иванов (ЛДПР) привёл цитату из «Собачьего сердца» «- Не читайте перед обедом советских газет. — Но ведь других-то нет» и предположил, что примерно в таком ключе теперь будет развиваться ситуация, когда останутся только российские газеты, а другая альтернатива — это как раз те, кого сейчас будут признавать «иностранными агентами». В связи с этим у депутата возникло опасение, что, во-первых, это сделает рекламу иностранным СМИ, и люди «будут очень охотно выискивать подобные материалы, помеченные таким вот значочком, потому что они могут соответствовать действительности», во-вторых, непонятно, как это будет маркироваться — «скороговоркой, как в рекламе, или мелким-мелким шрифтом, который никто не прочитает».

На вторую часть вопроса Иванова Толстой ответил весьма уклончиво, выразив надежду, что эта маркировка всё-таки будет выглядеть понятно и доступно, а признаков ограничения прав и свобод в законопроекте он не видит: «Наши граждане имеют право выбирать и знакомиться с той информацией, с которой они считают нужной [ДА НЕУЖЕЛИ?], но я считаю, что они имеют право знать о происхождении той или иной информационной повестки, которая вбрасывается через соцсети для общественной дискуссии. И если источником таких вопросов являются заказанные специально уполномоченными организациями Конгресса США средства массовой информации, то это будет правильным и логичным, чтобы наши граждане тоже были в курсе, «откуда ноги растут», выражаясь по-народному».

Ранее в обсуждении законопроекта Толстой заявил, что кулинарные сайты также должны будут указывать СМИ-«иностранные агенты» как первоисточник информации:

«Это положение касается всех информационных ресурсов, от телеканалов и печатных средств массовой информации до пользователей соцсетей, медицинских или, там, кулинарных сайтов. В этом нет никакой катастрофы, если кто-либо тиражирует информацию иностранного агента, будут применяться положения закона об НКО в части статуса иностранного агента».

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Как мы уже выше отмечали, дискуссия вокруг данного законопроекта была достаточно острой, но кроме этого обсуждение документа подарило миру целый ряд новых депутатских «перлов». К примеру, справоросс Николай Рыжак «толкнул» пламенную речь о том, как страна жила сначала в условиях жёсткого контроля, а потом «мы стали упиваться демократией», и сейчас настало время для создания условий, когда иностранные СМИ должны быть вписаны в законодательное поле Российской Федерации. Далее депутат рассказал, как в 1995-м году «в силу служебных обязанностей» он находился в Нью-Йорке и оказался в штаб-квартире ФБР, и уже выходя из вестибюля он увидел «группу наших известных деятелей информационной политики, которые решали какой-то вопрос в этом уважаемом ведомстве, и сейчас эти лица занимают не последнее место в нашем информационном пространстве». Называть фамилии этих людей Рыжак не стал, поскольку «не имеет права разглашать их список».

Далее Рыжак высказался о негативном влиянии некоторых СМИ на духовность россиян, после чего разнёс в пух и прах телепрограмму [Андрея] Малахова, которую ему «стыдно было слушать»: «Вы помните фрагмент? «Ломай меня! Ломай меня!» И вот эта программа имела самый высокий рейтинг». По его мнению, уровень российского телевидения «не соответствует уровню нашего восприятия, нашей культуре, духовной культуре, нашему общеобразовательному уровню развития». Напоминаем — шло обсуждение законопроекта «о физлицах-иноагентах».

Депутат Шеин в своём следующем вопросе выразил сомнение, что данный законопроект будет работать во благо. Он напомнил о законе против «нацисткой пропаганды», который был принят с благими намерениями, но в итоге обернулся приговорами за репосты фотографий времён оккупации, а также закон о защите чувств верующих, когда срок получают люди, написавшие в соцсетях «Бога нет». Но авторы законопроекта сочли его замечания несущественными, назвав озвученные Шеиным факты «перегибами на местах».

Коллега Шеина по фракции Елена Драпеко, напротив, законопроект поддержала, сначала рассказав анекдот о посещении колхоза иностранной делегацией, когда председатель не успел убрать с дорог лужи и замазать неприличные надписи на стенах, сказав: «А, нехай клевещут!». Лучший способ борьбы с дезинформацией в иностранных СМИ, по её мнению, это самим публиковать только правду, а также не давать повода [для клеветы]. Сегодняшнюю борьбу с дезинформацией Драпеко назвала «охотой с дубиной на муравьёв — они расползаются и никакая дубина их всё равно не достанет», поэтому она посоветовала коллегам обратиться к последним разработкам, касающимся информационных войн [и противодействию им].

Толстой ещё раз напомнил, что законопроект не касается блогеров, поскольку «для этого он должен стать СМИ». Он также одобрительно отозвался о выступлении Елены Драпеко, сказав, что «не надо читать надписей на заборах, и на муравьёв мы не будем никакой дубиной [нападать], мы будем их дустом посыпать».

Напомним, в конце ноября этого года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №327-ФЗ, приравнивающий иностранные СМИ к «иностранным агентам», а также вводящий быструю блокировку сайтов организаций, признанных «нежелательными» на территории РФ. Практически сразу же, согласно этому закону, под блокировку попали сразу несколько интернет-ресурсов организаций, признанных ранее таковыми. Больше всех досталось «Открытой России» — все сайты, прямо или косвенно связанные с нею, были заблокированы, а «зеркала» попадают в реестр запрещённой информации почти сразу после появления. В итоге «Открытке» пришлось заморозить свой сайт и переехать на «МБХ медиа».

Президентом Путиным в начале декабря также был подписал указ о наделении Минюста полномочиями вести реестр СМИ, признанных «иностранными агентами», и правом принимать решение о наделении того или иного медиа этим статусом.

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