Госдума: физлицо-иноагент как зеркало нападок США

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал внесенный на днях в парламент законопроект №345523-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который регулирует работу иносми, выполняющих функции иностранного агента:

«Законопроект направлен на совершенствование законодательства об иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Инициатива носит технический характер и уточняет ряд вопросов, которые не были учтены в предыдущих поправках. Так, например, устанавливается обязанность для иносми зарегистрировать юридическое лицо на территории нашей страны, а СМИ, среди учредителей которых есть иноагент, должны указывать это в выходных данных. Также иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США».

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Утверждается, что данный законопроект, подготовленный парламентской группой во главе с вице-спикером Государственной Думы Петром Толстым, детализирует комплекс так называемых «зеркальных» мер, которые Россия вынуждена применять в связи с нападками на российские СМИ в США.

Законопроект вносит в закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года No 2124-1 «О средствах массовой информации» поправку следующего содержания: «Физические лица могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, если отвечают признакам, установленным частью третьей настоящей статьи».

Кроме того, авторы законопроекта предлагают дополнить закон «О СМИ» статьей 25.1 — распространение на территории РФ сообщений и материалов иностранного СМИ, выполняющего функции «иностранного агента», и учрежденного им российского юридического лица, имеющего такой же статус.

Эта статья предполагает, что в случае признания СМИ «иностранным агентом» оно в течение месяца «учреждает российское юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, и уведомляет об этом» власти. Если же СМИ уже учредило юрлицо в России, то оно в такой же срок должно уведомить об этом.

«Российское юридическое лицо, учрежденное иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, приобретает права и обязанности российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, непосредственно после его учреждения», — говорится в законопроекте.

Также авторы инициативы предлагают дополнить закон «Об информации» статьей 10.1, которая обязывает СМИ, не попавшие в реестр «иностранных агентов», при использовании информации медиа, оказавшихся в этом списке, указывать их статус.

Судя по комментарию Леонида Левина, вопрос с одобрением внесённого Петром Толстым и Людмилой Боковой законопроекта уже решён.

В конце ноября этого года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №327-ФЗ, приравнивающий иностранные СМИ к «иностранным агентам», а также вводящий быструю блокировку сайтов организаций, признанных «нежелательными» на территории РФ. Согласно новому закону, недавно был заблокирован целый пакет интернет-ресурсов вышеозначенных организаций. Но самое пристальное внимание власти уделяют «Открытой России» — все сайты, прямо или косвенно связанные с нею, были заблокированы на прошлой неделе, а «зеркала» попадают в реестр запрещённой информации почти сразу после появления.

Президентом Путиным в начале декабря также был подписал указ о наделении Минюста полномочиями вести реестр СМИ, признанных «иностранными агентами», и правом принимать решение о наделении того или иного медиа этим статусом.

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