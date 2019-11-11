Единого поставщика телевидения в интернете определит Роскомнадзор

Госдума на днях рассмотрит проект закона №759960-7, который одобрит появление в стране единого поставщика телепрограмм в интернете. Думский комитет по информационной политике рекомендовал принять его в первом чтении. Оператор займется распространением контента, производимого 20 каналами, которые входят в два федеральных мультиплекса. При этом уполномоченная организация, которую, согласно инициативе, будет определять Роскомнадзор, выступит посредником между самими каналами и сторонними видеосервисами, дающими своим пользователям возможность смотреть телепрограммы на различных устройствах.

Взаимодействуя с единым поставщиком, вещатели смогут контролировать процесс распространения телеканалов в интернете и «препятствовать любым попыткам третьих лиц вносить какие-либо изменения в видеоконтент». В свою очередь видеосервисы под угрозой блокировки не смогут распространять контент телеканалов в обход единого оператора. Кроме того, они будут обязаны использовать определённое программное обеспечение — плеер единого поставщика контента.

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин и его первый зам Сергей Боярский.

Возможно, в качестве поставщика контента эфирных телеканалов выберут сразу несколько организаций. Составить конкуренцию «Витрине ТВ» в этом статусе уже намерен ФГУП «Государственная телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Ранее законопроект о создании единого поставщика был одобрен правительством. Отрицательные отзывы на него давали Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР), ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть», «Первый канал», «Триколор», «МегаФон», МТС, «Вымпелком» и «Яндекс».

ФАС сообщала, что «концептуально не поддерживает законопроект», а в письме Минкомсвязи подчеркивала, что считает «крайне опасным» исключение любого субъекта из-под антимонопольных ограничений. На вопрос, поменяется ли позиция ФАС, в ведомстве напрямую не ответили.

«Уполномоченная организация должна быть определена в порядке, установленном Роскомнадзором, и он должен быть прозрачным и недискриминационным, позволяющим участвовать в отборе всем заинтересованным лицам»,— сказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

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