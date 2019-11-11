Instagram запретил финансируемым соцсетью видеоблогерам говорить о политике

Авторы контента, которые получают деньги от Instagram за съёмку видео для IGTV, в роликах для сервиса теперь обязуются не говорить о «социальных проблемах, выборах или политике». Это условие обеспокоило авторов контента и инфлюенсеров, которым компания предлагала снимать ролики для IGTV.

Instagram готов компенсировать авторам затраты на производство контента в обмен на определенное количество постов. Сумма компенсации, по данным Bloomberg, может достигать нескольких тысяч долларов. По данным источника агентства, компания уже заключила десятки таких договоров. Самая крупная сумма договора превышала $250 000 за 20 постов.

Instagram covers celebrity video production costs — if they avoid politics https://t.co/FeVRuxSqdC — Bloomberg (@business) November 11, 2019

Представитель Facebook (владеет Instagram) заявил, что в последние годы компания выдвигает определенные правила авторам, которым компенсирует затраты на производство контента. «Мы считаем, что есть существенная разница между публикацией на нашей платформе политического контента и его финансированием», – подчеркнул он.

Ограничения связаны с президентскими выборами в США в 2020 г. – руководство соцсети опасается, что ее могут использовать для политического вмешательства так же, как Facebook в 2016 г.

В октябре текущего года глава Facebook заявил, что остаётся приверженцем принципов свободы слова, поэтому в Фейсбуке разрешена политическая реклама. При этом контракты на создание видео для IGTV противоречат этому принципу, запрещая политические высказывания, отмечают в Bloomberg.

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