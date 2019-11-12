«Бизнес-патриоты» добиваются введения интернета по паспорту

Предложение обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет направлено руководству Госдумы и Совета Федерации. Автором инициативы выступил президент «Аванти» Рахман Янсуков.

В профильном думском комитете по информполитике готовы инициировать дискуссию по этой теме, но считают необходимым сначала узнать мнение о ней самих россиян.

Ассоциация бизнес-патриотов предложила пускать в интернет по паспорту. Ранее она хотела отмечать годовщину продуктового эмбаргоhttps://t.co/cV1hyrI4gs — Meduza (@meduzaproject) November 12, 2019

«Мы предлагаем ввести на территории РФ обязательную регистрацию для граждан при доступе к сети интернет, — говорится в обращении главы ассоциации. — Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность».

Регистрация несовершеннолетних граждан должна осуществляться по документам их родителей или законных представителей, уточняется в тексте.

По мнению Янсукова, тот же принцип должен действовать в местах публичного пользования интернетом. «Любой желающий должен будет пройти регистрацию по паспорту и только после этого получить доступ во Всемирную паутину, — указывается в письме.

«Данная мера позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых — незамедлительно установить виновного, — подчеркивает автор идеи. — Кроме того, предложенные инициативы помогут оградить несовершеннолетних, а также другие незащищенные категории граждан от негативного влияния сети интернет».

Данное предложение не является новаторским, обратил внимание общественный деятель. «Так, власти Австрии с 2020 года обяжут пользователей интернета указывать свои реальные имена путем регистрации по номеру мобильного телефона, который в данной стране привязан к личным данным абонента», — отметил он.

По словам Янсукова, в последнее время «участились обращения представителей отечественного бизнеса в «Аванти» с жалобой на открытые диверсии, спам-атаки и другие недобросовестные методы ведения конкурентной борьбы». «Принятие предлагаемых изменений послужит прочной основой для искоренения незаконных действий в сети интернет, позволит предотвратить провокации, направленные на дестабилизацию политической ситуации в стране», — уверен он.

Глава ассоциации предупредил, что данный вопрос приобретает особую актуальность «с учетом увеличения количества попыток внутренних и внешних иностранных агентов оказать негативное воздействие на общественные и выборные процессы в России». «Представляется, что в условиях глобального противостояния на геополитической арене неконтролируемые действия в интернете могут повлечь необратимые последствия как в сфере экономического развития страны, так и в части политической стабильности», — заключил он.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) назвал данную инициативу актуальной. «По моему мнению, нужно узнать мнение самих россиян. Со своей стороны, я готов инициировать ее обсуждение в Государственной думе», — сказал он.

Политик констатировал, что различные политические и общественные деятели регулярно поднимают вопрос идентификации в интернете. Свинцов уверен, что «в ближайшие 5-10 лет будет актуален вопрос внедрения, если не регистрации в соцсетях по паспорту, а получения некого цифрового ID по аналогии с доменными именами».

Одним из самых неугомонных сторонников «интернета по паспорту» является депутат Госдумы Виталий Милонов. Свой законопроект он вносил и в 2017, и в 2018 году, однако эта инициатива не снискала одобрения даже в среде коллег по фракции, и в мае текущего года депутат отозвал его.

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