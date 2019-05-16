Милонов отозвал законопроект о «соцсетях по паспорту»

Российский парламент не стал рассматривать в первом чтении законопроект №369029-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части регистрации пользователей в социальных сетях)» депутатов-единороссов В.Милонова и М.Бугеры, поскольку он был «снят с рассмотрения Государственной Думой в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы».

Работать над документом Виталий Милонов начал уже давно, и даже уже вносил его в Госдуму в 2017 году, однако не нашёл единодушия ни среди госведомств, ни у своих коллег по фракции — тогда его посчитали неисполнимым. В переработанном виде законопроект был перевнесён в январе уже прошлого года.

Новый же документ предлагает ввести в законодательство такие понятия, как «социальная сеть», «пользователь социальной сети» и «владелец социальной сети», а также дополняет федеральный закон 149-ФЗ статьёй 10.6 «Особенности регистрации в социальной сети физических лиц». При регистрации физлицо обязано будет предоставить в электронной форме документ, удостоверяющий личность (в том числе иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ), позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст, а также согласие на обработку его персональных данных. Перечень таких документов должен будет установить федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ.

Законопроект устанавливает своеобразный порог самостоятельности для регистрации — 14 лет. «Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно осуществлять регистрацию в социальной сети», — говорится в документе.

Несовершеннолетние же, не достигшие вышеуказанного возрастного порога, могут быть зарегистрированы только законным представителем — родителями, усыновителями или опекунами, которые должны в электронной форме предоставить своё письменное согласие на регистрацию, а также удостоверяющие личность документы, и предусмотренные действующим законодательством документы, подтверждающие полномочия законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет. Представители также должны будут контролировать доступ несовершеннолетнего к соцсети, а смена пароля от аккаунта допускается «только его законного представителя».

Порядок идентификации физлица определяется владельцем соцсети. Правила обработки владельцем соцсети персональных данных, предоставляемых физлицом при регистрации, устанавливаются Правительством России. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Аккаунты физлиц в соцсетях, существующие на день вступления в силу данного фед.закона, должны быть приведены в соответствие с его требованиями в течение 1 года со дня вступления в силу.

В пояснительной записке к законопроекту по сути не сказано ничего нового — депутаты снова апеллируют к «безопасности детей», «предупреждению вреда их здоровью, нравственному и духовному развитию», «предупреждению посягательств в отношении несовершеннолетних при пользовании ими соцсетями» и т.п.

«Суть данного законопроекта заключается в исключении возможности пользования социальными сетями в сети «Интернет» анонимными пользователями, достигаемой за счёт обязательного удостоверения личности регистрируемых ими пользователей на основании документов, установленных законодательством РФ, — также сказано там. — При этом регистрация несовершеннолетних граждан в соцсетях должна осуществляться родителями или иными законными представителями несовершеннолетних».

В пояснительной записке подчёркивается огромное влияние соцсетей на жизнь современного общества, и несмотря на положительных эффект социальных сетей, их использование в силу особой специфики «имеет и свои отрицательные стороны», поэтому проблема отсутствия правового регулирования должна быть решена с помощью данного законопроекта, уверены его авторы.

«В настоящее время любой человек может зарегистрироваться под другим именем, причём как под вымышленным, так и под именем кого-либо из знакомых, создав так называемый «фэйковый аккаунт», — отмечают депутаты. — На такой странице можно выложить фотографии, написать сообщения, компрометирующие лицо, которому якобы принадлежит страница, совершить преступление под таким вымышленным именем».

Кроме этого, авторами документа в качестве аргументов приводятся статистические данные, связанные с отношением россиян к интернету и соцсетям в частности:

«Следует отметить, что предлагаемые проектом изменения согласуются с мнением большинства россиян, которые хотят оградить своих детей от рисков и угроз физическому и психическому здоровью детей, которые таят в себе социальные сети. Так, 10 апреля 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования отношения россиян к законодательным инициативам по регулированию доступа к социальным сетям, согласно которым идея запрета на выход в социальные сети детям до 14 лет нашла поддержку среди населения: «за» выступили 62% россиян, причем среди самой молодой возрастной группы опрошенных (18-24 года), эта доля составляет 67% — больше, чем среди 60-летних и старше (60%)».

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В целом же, исходя из описанных в пояснительной записке тезисов, создается впечатление, что депутаты хотят не только оградить несовершеннолетних от соцсетей, но и деанонимизировать пользователей, привязав их реальные личности к аккаунтам, чтоб в будущем возбуждать административные и уголовные дела за совершаемые в соцсетях действия на основании данного законопроекта.

Несколько парламентских заседаний подряд рассмотрение законопроекта Милонова-Бурегы переносилось на следующий день, и вот сами авторы решили его отозвать.

«Так смотришь, он [Милонов] ещё и активистом Digital Resistance станет», — шутит владелец DiPHOST Филипп Кулин.

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