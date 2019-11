Заблокированный в Беларуси ProtonMail активирует общественную реакцию

Некоторые белорусские пользователи обратили внимание на недоступность ряда защищённых почтовых сервисов, в том числе ProtonMail. Официальной информации по поводу блокировки нет. Однако ранее в июне этого года уже были сообщения о том, что сервис ProtonMail недоступен в Беларуси. Предположительно это связано с тем, что данный сервис используется не только обычными юзерами для конфиденциальной переписки, но и так называемыми «интернет-минёрами», которые рассылают в силовые органы сообщения или делают звонки о якобы заложенных бомбах на различных объектах.

«Хотя правительством не было обнародовано никаких заявлений о причинах блокировки ProtonMail, — сообщает сервис, — предположительно это произошло из-за подозрений одного из наших пользователей в преступной деятельности. Мы всегда принимаем решительные меры против незаконной деятельности с помощью нашего сайта, и мы рады помогать правоохранителдьным органам посредством соответствующих юридических каналов. Однако мы не считаем, что массовая блокировка Протона является оправданной, и мы осуждаем эту форму цензуры в Интернете».

Сервис через свои контанты в Минске подтверил, что определённые IP-адреса серверов ProtonMail были заблокированы интернет-провайдерами, в результате чего в пределах Беларуси стали недоступны сервисы ProtonMail и ProtonVPN. Вряд ли действия правительства страны можно считать эффективным, поскольку аналогичные действия предпринимали в марте этого года российские власти, но это не помешает «интернет-бомбистам» отправлять электронные письма с люього другого почтового сервиса, тем более если преступники будут находиться за пределами Беларуси. Также вероятно, что киберпреступники будут одними из первых, кто сможет легко обойти государственную блокировку. В связи с этим, заключает ProtonMail, блокировка всей почтовой службы является неэффективным и ошибочным методом реагирования на преступные действия отдельных пользователей, особенно когда миллионы добропорядочных людей используют его для связи и защиты своей конфиденциальности.

«Это похоже на полную блокировку Twitter только потому, что некоторые пользователи данной соцсети занимаются преступной деятельностью. Невозможно предотвратить любое преступное использование ProtonMail, но в то же время есть установленные правовые процедуры для обработки таких инцидентов», — отмечает сервис, заверяя, что он стремится предотвращать использование своей платформы для незаконной деятельности:

Тем же, кто подвергся влиянию последней блокировки, сервис даёт несколько способов его обхода:

1. Самый эффективный способ обойти цензуру ProtonMail — это подключиться к сети Tor. Любой желающий может легко подкючитьсчя к ней с помощью браузера Tor. Если же Tor заблокирован, Tor Project предоставил простые инструкции:

How to unblock #Tor in #Belarus or anyplace #censorship pic.twitter.com/7AWcdxUpyE

— The Tor Project (@torproject) December 16, 2016