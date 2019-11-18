Медиалоббисты и Роскомнадзор хотят обязать устанавливать единый счётчик посетителей

В России разработали законопроект о внедрении единого счётчика для измерения аудитории интернет-ресурсов. Черновик поправок к законам «О рекламе», «Об информации», «О СМИ» и «О персональных данных», предполагающий появление в России одной или нескольких уполномоченных организаций для измерения аудитории интернет-ресурсов, оказался в распоряжении «Ъ».

Собеседники издания в отрасли утверждают, что законопроект создавался при участии Роскомнадзора и Медиакоммуникационного союза (МКС) — объединение крупнейших медиахолдингов и операторов связи. В Роскомнадзоре отказались прокомментировать ситуацию. Представители МКС сообщили, что им поручено формирование рабочей группы для обсуждения законопроекта.

Роскомнадзор и медиакомпании разработали законопроект о едином счётчике интернет-аудитории. Его подключение к будет обязательным, иначе сайтам грозит запрет размещать рекламу. Но какие сайты должны будут установить счётчик, пока непонятно https://t.co/O2FGxhxvYp — Стартапы и бизнес (@vcru) November 18, 2019

Инициатива должна коснуться в том числе владельцев онлайн-кинотеатров и новостных агрегаторов. Они будут обязаны устанавливать утверждаемый Роскомнадзором софт и передавать информацию уполномоченной организации. В случае отказа, реклама ресурса будет запрещена. Также запретят размещение рекламных объявлений на подобных сайтах.

Представители аналитической фирмы Mediascope, которая занимается исследованиями аудитории телевидения, подчеркнули, что обсуждение единого счётчика в рунете ведётся давно. В компании также выразили готовность участвовать в тендере на его создание, если законопроект будет принят.

Анонимный источник сообщил «Ъ», что мобильные операторы обеспокоены тем, что уполномоченная организация получит доступ к такому объёму данных. «Мегафон» подтвердил участие в обсуждении законопроекта. Представители компании выразили надежду, что бизнесу и государству удастся найти баланс интересов. В Tele2 указали, что такая информация может быть полезна бизнесу, если методика будет достоверна.

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