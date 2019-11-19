Цензура по гиперссылкам

Руководители 12 изданий, включая газету «Ведомости», телеканал «Дождь», российскую версию журнала Forbes и радиостанцию «Эхо Москвы», обратились к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой разъяснить штрафы за гиперссылки на сайты, содержащие нецензурную лексику. Авторы письма указывают, что часто в материалах ставят ссылки на первоисточник информации — соцсети, видеосервисы и другие сайты. Руководители изданий также отметили, что часто комментарии с матом появляются на сайтах уже после того, как журналисты выпустили материал.

Закон о СМИ запрещает распространять материалы, содержащие нецензурную брань. За нарушение Роскомнадзор может составить на издание протокол об административном правонарушении, а юрлицо СМИ — получить штраф до 200 тысяч рублей. Однако СМИ не может привлекаться к ответственности за информацию, размещённую на стороннем сайте, считают авторы письма. Кроме того, сама по себе гиперссылка нецензурную брань не содержит.

Надзорное ведомство отреагировало на письмо популярных изданий. Гиперссылки на страницы, на которых содержится нецензурная лексика, являются нарушением, заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. По его словам, ведомство неоднократно озвучивало свою позицию по этому вопросу и защищали ее в судах. Обращение от СМИ в Роскомнадзор еще не поступало, отметил Ампелонский. Позднее по нему будут даны подробные комментарии.

«Редакция средства массовой информации несет ответственность за все материалы, которые опубликованы в данном СМИ. Мы прекрасно понимаем природу интернета: в Сети происходит постоянный переход по гиперссылкам. Публикуя ссылку, вы хотите показать читателю определенный контент. Соответственно, если вы размещаете гиперссылку, вы несете ответственность за то, что читатель увидит, перейдя по ней»,— заявил господин Ампелонский.

По его словам, если редактор видит мат на странице, и все равно решает поставить гиперссылку, то это значит, что «он хочет показать своей аудитории нецензурную брань», но это запрещено. «Чем вызваны вопросы со стороны редакторов этих изданий, мне непонятно»,— сказал представитель Роскомнадзора.

Он также пояснил, что если кто-то намеренно размещает мат на сайте после того, как его использовали журналисты, редакция должна сообщить об этом в Роскомнадзор и представить доказательства, после чего будет проведена проверка.

В июне текущего года РКН на презентации в УрФО представил короткую инструкцию для СМИ о том, как правильно маркировать нецензурную брань в материалах, чем вызвали большой восторг среди представителей СМИ и пользователей, которые тут же растащили эту часть презентации на мемы:

Оттепель! Теперь можно писать «П…ец» (слайд из презентации Роскомнадзора в УрФО) pic.twitter.com/WgbRNJWJES — Dmitry Kolezev (@kolezev) June 19, 2019

.



.

.