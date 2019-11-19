Госдума разрешила изображать нацистскую символику при условии её осуждения

Депутаты Государственной думы РФ приняли в III чтении законопроект №606648-7, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики и предполагает, что эта атрибутика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ и т. д. Во втором чтении в документ были внесены поправки, что такая демонстрация возможна только при условии, что она не является ее пропагандой или не содержит оправдания преступлений фашистской Германии.

Для этого были внесены изменения в федеральные законы №80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» и №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Закон вступает в силу 1 мая 2019 года.

Авторами инициативы выступили парламентарии во главе с заместителем Председателя ГД Петром Толстым и Председателями Комитета по культуре Еленой Ямпольской и Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Среди соавторов также Первые заместители Председателя Комитета по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко и народный артист РФ Владимир Бортко. Как заявила журналистам Ямпольская, с принятием этого закона убирается очень серьезный общественный раздражитель:

«Норма, которую мы исправляем данным законопроектом, наверняка принималась из самых благих побуждений, но со значительной степенью недомыслия. Никто в тот момент не дал себе труда задуматься, к чему приведет полный запрет на демонстрацию нацистской символики. Как мы поступим с фильмами о Великой Отечественной войне, в том числе входящими в золотой фонд нашего кинематографа? Что будет с документальной кинохроникой, фотографиями, советскими плакатами, карикатурами Кукрыниксов и прочим визуальным рядом, где присутствует свастика?»

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Ямпольская также обратила внимание, что принятие инициативы происходит в преддверии 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«У нас есть редкая возможность снять общественное раздражение и не потратить при этом ни одного бюджетного рубля. Денег здесь не требуется, а требуется только здравый смысл», — добавила депутат.

Перед голосованием с докладом выступил единоросс Василий Пискарев, напомнивший, что законопроект был принят во втором чтении в ноябре текущего года, что он полностью подготовлен для принятия в 3 чтении, замечаний со стороны комитетов и правового управления Госдумы к документу не имеется.

Закон был принят единогласно, при этом перед голосованием председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов не голосовать за коллег.

Важно отметить, что в законе ничего не говорится об интернет-пользователях, поэтому не совсем понятно — будут ли они наказываться, когда делают репосты соответствующих материалов, даже если сопроводили их осуждающим комментарием?

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