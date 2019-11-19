19.11.2019

Швеция прекратила преследование Ассанжа

Расследование было прекращено за недостаточностью обстоятельств, сам же Джулиан Ассанж изначально называл своё дело политически мотивированным

assange sweden  

Прокуратура Швеции решила прекратить расследование уголовного дела об изнасиловании и сексуальных домогательствах, возбужденного в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается в Twitter организации, а также агентства AFP:

В Стокгольме уточнили, что расследование прекращено за недостаточностью доказательств.

Дело против Ассанжа было открыто из-за жалоб женщин, которых он якобы изнасиловал. В то же время основателю Wikileaks, который пребывает под арестом в Лондоне после отказа эквадорского посольства продолжить предоставление ему убежища, грозит депортация в США по делу о разглашении госсекретов. На сайте WikiLeaks были опубликованы материалы со свидетельствами военных преступлений США на Ближнем Востоке, за эти утечки Ассанжу грозит длительное заключение в американской тюрьме.

Главред Wikileaks Кристин Храфнссон заявила о том, что теперь необходимо сосредоточиться угрозе преследования со стороны США.

Американские власти в данный момент требуют у выдачи активиста у Великобритании, где он в находится в данный момент. Американская сторона обвиняет его в шпионаже и раскрытии секретной информации, за что ему грозит 175 лет лишения свободы. Спецслужбы США считают, что к хакерской атаке причастна Россия. Ассанж при этом отрицает связи с Кремлем.

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