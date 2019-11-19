Швеция прекратила преследование Ассанжа

Прокуратура Швеции решила прекратить расследование уголовного дела об изнасиловании и сексуальных домогательствах, возбужденного в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается в Twitter организации, а также агентства AFP:

URGENT: Sweden Drops Investigation of Julian Assange. — WikiLeaks (@wikileaks) November 19, 2019

#BREAKING Swedish prosecutor says has dropped Assange rape probe pic.twitter.com/uOLdyxPj07 — AFP news agency (@AFP) November 19, 2019

В Стокгольме уточнили, что расследование прекращено за недостаточностью доказательств.

Дело против Ассанжа было открыто из-за жалоб женщин, которых он якобы изнасиловал. В то же время основателю Wikileaks, который пребывает под арестом в Лондоне после отказа эквадорского посольства продолжить предоставление ему убежища, грозит депортация в США по делу о разглашении госсекретов. На сайте WikiLeaks были опубликованы материалы со свидетельствами военных преступлений США на Ближнем Востоке, за эти утечки Ассанжу грозит длительное заключение в американской тюрьме.

Главред Wikileaks Кристин Храфнссон заявила о том, что теперь необходимо сосредоточиться угрозе преследования со стороны США.

«Теперь нужно сосредоточиться на угрозе, которой Ассанж подвергается уже многие год — преследование со стороны властей США», — заявила главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон.https://t.co/bgFOZonhB1 — Новая Газета (@novaya_gazeta) November 19, 2019

Американские власти в данный момент требуют у выдачи активиста у Великобритании, где он в находится в данный момент. Американская сторона обвиняет его в шпионаже и раскрытии секретной информации, за что ему грозит 175 лет лишения свободы. Спецслужбы США считают, что к хакерской атаке причастна Россия. Ассанж при этом отрицает связи с Кремлем.

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