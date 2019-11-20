Миллионные штрафы за отказ от локализации данных прошли II чтение

Российские парламентарии поддержали штрафы за хранение персональных данных россиян за границей. Во втором чтении принят законопроект №729516-7, который увеличивает санкции за нарушения в сфере обработки данных и распространения информации. Документом устанавливается ответственность за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан РФ на ее территории.

#Заседание: За хранение персональных данных россиян за границей вводятся штрафыhttps://t.co/lCGBsUCxt5 — Государственная Дума (@dumagovru) November 19, 2019

Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для юридических — от 1 млн до 6 млн рублей.

За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц – от 500 тыс. до 800 тыс. рублей; для юрлиц – от 6 млн до 18 млн рублей.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Авторы документа утверждают, что неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения. В первом чтении законопроект был принят в начале сентября текущего года.

.



.

.