20.11.2019

Миллионные штрафы за отказ от локализации данных прошли II чтение

Депутаты проголосовали во втором чтении за проект закона, который устанавливает штраф за нарушение требований о локализации персональных данных россиян на территории России до 18 миллионов рублей

shtrafy za otkaz lokalizovazza  

Российские парламентарии поддержали штрафы за хранение персональных данных россиян за границей. Во втором чтении принят законопроект №729516-7, который увеличивает санкции за нарушения в сфере обработки данных и распространения информации. Документом устанавливается ответственность за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан РФ на ее территории.

Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для юридических — от 1 млн до 6 млн рублей.

За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц – от 500 тыс. до 800 тыс. рублей; для юрлиц – от 6 млн до 18 млн рублей.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Авторы документа утверждают, что неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения. В первом чтении законопроект был принят в начале сентября текущего года.

.
don but rks

.

VPNlove.me

.

Читайте также:

Теги: , , , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию