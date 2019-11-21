«Ростелеком» просит у государства 129 млрд рублей на обработку данных

Совместно с экспертами и участниками рынка «Ростелеком» подготовил проект предложений Правительству РФ (документ есть в распоряжении «Ъ») по повышению внутрироссийского и экспортного потенциала услуг по обработке и хранению данных и облачных сервисов. Чтобы обеспечить рост экспорта услуг центров обработки данных (ЦОД) до уровня 50% от объема внутреннего потребления к 2030 году, предлагается обеспечить отрасли государственные субсидии и льготы в размере 42 млрд руб. в инерционном и 129 млрд руб. в базовом сценарии.

Авторы доклада предлагают направить на коммерческий рынок ЦОД часть бюджетов нацпроектов, ввести субсидирование кредитов на строительство дата-центров, возмещение части капитальных затрат и применение пониженных тарифов страховых взносов.

Проект доклада будет обсуждаться в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) и «после требуемых доработок до конца года будет представлен в правительство», которое определит источники финансирования, сообщили в Ростелекоме.

Предложения разрабатываются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предусматривает увеличение доли России в мировом объеме оказания облачных услуг по хранению и обработке данных до 5% к 2024 году.

Доля России на мировом рынке пока составляет всего 0,9% в деньгах и 1,1% в числе коммерческих стойко-мест. При этом доля России в общемировых IT-расходах выше — 1,5%, что может говорить о том, что часть внутреннего спроса на инфраструктуру ЦОД из-за дефицита удовлетворяется за счет зарубежных мощностей, говорится в проекте доклада.

Дефицит обусловлен исторически, поясняет гендиректор 3data Илья Хала. «Москва — самый развитый регион, здесь сосредоточены федеральные органы власти и головные офисы крупных компаний. Но современные цифровые сервисы требуют близости к местам потребления, поэтому есть спрос на развитие региональной цифровой инфраструктуры»,— поясняет он.

Дефицит мощностей ЦОД есть, он связан с быстрым ростом спроса именно на отечественные облачные услуги, подтверждает руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ Еркожа Акылбек. Предпосылками для этого он называет не только общий процесс цифровизации, но и «внутриполитические события» — «закон Яровой» и попытки ограничения доступа к Telegram, которые привели к блокировкам зарубежных облачных сервисов.

Тенденция только усилится в связи с недавним вступлением в силу закона о «суверенном рунете», полагает эксперт. Спрос будет подогревать интерес со стороны иностранных компаний, которые должны выполнять требования российского законодательства, добавляет директор CloudMTS Олег Мотовилов.

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