В МВД появится подразделение по борьбе с наркотиками онлайн

МВД РФ создаст специальное подразделение по борьбе с распространением и пропагандой наркотиков в интернете, об этом сообщил врио начальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

«Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена», — подчеркнул он, не уточнив, будет ли увеличен штат МВД для создания новых подразделений.

Также, добавил он, могут быть приняты в законодательство поправки, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Но это — «вопрос длительного времени».

Ранее МВД разместило на портале нормативных правовых актов уведомление о законопроекте, об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете. В документе отмечается, что законопроектом предложено ввести уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду через интернет наркотиков и психотропов либо их аналогов. В МВД рассчитывают, что поправки вступят в силу к декабрю 2020 года.

Напоминаем, 22 ноября заканчивается срок подачи предложений и замечаний к данному законопроекту, поэтому всем, кто не успел высказать свои мысли относительно документа, самое время сделать это сейчас.

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