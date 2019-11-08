МВД разрабатывает нормы об уголовном наказании за онлайн-пропаганду наркотиков

МВД России начало работать над поправками к уголовному кодексу и уголовно-процессуальному кодексу за пропаганду наркотиков в интернете. Карточка документа опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Авторы предлагают ввести уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотиков и подчёркивают, что сеть используется в качестве инструмента для пропаганды наркотических веществ.

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«Особую общественную опасность представляет распространение посредством сети Интернет сведений, способствующих вовлечению в употребление и незаконный оборот наркотиков. Сеть Интернет, как мощный фактор воздействия, активно эксплуатируется в целях пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, тиражирования информации о технологиях их производства, что становится одной из значимых проблем, стимулирующих рост наркотизации населения. В результате такой пропаганды в потребление и незаконный оборот наркотиков вовлекаются новые лица. Это способствует созданию устойчивого спроса на наркотики и ведет к расширению рынка их незаконного сбыта. В связи с изложенным предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». (из карточки законопроекта)

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В описании документа нет информации о сроке лишения свободы. Принятие закона запланировано на декабрь 2020 года.

Самого текста законопроекта на сайте пока не выложено. В качестве основания для разработки сказано, что «проект федерального закона разрабатывается во исполнение пункта 13 поручения Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № ЮТ-П16-9498 (обеспечить выполнение абзаца третьего подпункта «л» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока 6 сентября 2019 года (Пр-2196 от 25.10.2019)».

Круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного правового акта — физические лица, достигшие возраста, установленного статьей 20 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Дата окончания общественного обсуждения — 22 ноября 2019 г. Свои пожелания и замечания вы можете оставить на странице документа.

В конце октября текущего года Владимир Путин дал Правительству поручение разработать законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Он также потребовал изучить возможности досудебной блокировки информации об изготовлении наркотических и психотропных веществ. Вскоре после этого депутаты Справедливой России внесли в Госдуму законопроект с предложением ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков. Его авторы предложили наказывать нарушителей лишением свободы от пяти до семи лет.

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