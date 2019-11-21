«Человек в беде» заблокирован Генпрокуратурой

Один из ветеранов европейского правозащитного и гуманитарного движения, чешская организация «Человек в беде» недавно была признана в России нежелательной. Такое решение приняло Министерство юстиции. «Человек в беде» оказался 19-м в списке нежелательных, в который с 2015 года были внесены 18 организаций.

Проводя очередной мониторинг реестра заблокированных сайтов, РосКомСвобода обнаружила среди недавнего пополнения и сайт «Человека в беде»:

Своим решением №27-31-2019/Ид10592-19 сайт clovekvtisni.cz в реестр запрещённой на территории России информации внесла Генеральная прокуратура РФ.

Как сообщает российская правозащитница, председатель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, причины такого решения не указываются.

Министерство юстиции России включило чешскую организацию «Человек в беде» в список «нежелательных» организаций…. Опубликовано Светланой Ганнушкиной Вторник, 12 ноября 2019 г.

В комментарии, опубликованном на сайте «Человек в беде» и подписанном CvT (аббревиатура от чешского названия Člověk v tísni), в частности говорится:

«Включение нас в список нежелательных организаций неприятно, мы надеялись, что это произойдёт позднее. Но мы не первые и не последние, с кем это произошло, мы в одном списке с известными организациями, которые тоже поддерживают российское общество. В настоящее время мы прекращаем всякую активность, направленную на поддержку российских партнёров и друзей, чтобы не ставить их под угрозу. Нам предстоит продумать будущие шаги, чтобы проявлять осмотрительность. Но это ни в коем случае не означает, что мы перестанем работать в России».

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«Конечно, мы вызываем раздражение у российских властей, поскольку работаем демократично, прозрачно и не хотим быть под государственным контролем, — пишет организация в своём Facebook. — Включение в список нежелательных организаций, конечно, неприятный факт, и мы надеялись, что это случится позже, но не мы первые, не мы и последние, кого это коснулось, в том числе — ряда авторитетных и уважаемых организаций, которые поддерживают российское гражданское общество».

Zařazení Člověka v tísni na seznam nežádoucích organizací ruského ministerstva spravedlnosti pro nás není překvapením…. Опубликовано Člověk v tísni Вторник, 12 ноября 2019 г.

Организация «Человек в беде» была основана в 1992 году. Она оказывает гуманитарную помощь населению разных стран, оказавшемуся в зонах, охваченных военными конфликтами. Сотрудники гуманитарных миссий чешской организации занимаются также образовательными и социальными программами для малоимущих.

В начале 2000-х годов гуманитарные группы из Чехии работали в Чечне и Ингушетии. В 2005 году после обвинений в сотрудничестве с террористами организация была вынуждена свернуть свою деятельность. Однако вскоре работа на Северном Кавказе возобновилась.

После начала конфликта на востоке Украины, «Человек в беде» поставлял гуманитарную помощь на территорию непризнанных «ДНР» и «ЛНР». В ноябре 2016 года власти «ДНР» потребовали от сотрудников организации покинуть территорию непризнанной республики.

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