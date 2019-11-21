Закон о физлицах-иноагентах принят

Госдума приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование. 311 из 315 проголосовавших депутатов выступили за принятие закона, воздержались — 4.

«В соответствии с документом иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ—иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников»,— говорится в сообщении Госдумы.

Принятые поправки также предусматривают:

СМИ, признанные иноагентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента.

Все материалы СМИ-иноагента должны быть с пометкой, что их распространяет СМИ-иноагент. Такая же пометка должна быть и при цитировании.

В случае любых нарушений ресурс будет заблокирован.

Минюст России предлагается наделить полномочиями по ведению реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении или исключении из этого реестра будет приниматься Минюстом по согласованию с МИД.

«Это набор зеркальных мер и инструментов, которые могут быть применены в случае очередных недружественных шагов по ограничению работы наших средств массовой информации за рубежом», — сказал первый замглавы комитета по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия»).

«И вот что еще поражает: принципиальное беззаконие этого закона, — негодует директор по стратегии ИД «Коммерсантъ» Валерий Лошак. — Всю новую историю России парламенты разных созывов боролись за то, чтобы законодательные акты оставляли минимальные щели для коррупции, т.е. не допускали ситуаций, когда у чиновников возникали варианты трактовок и, следовательно, их личных решений. Тут же определения специально размыты, а решение о клеймлении переданы на усмотрение Минюста и МИДа, которые принимают его после взаимных консультаций».

«Итак, физлицо, СОТРУДНИЧАЮЩЕЕ со СМИ-иноагентом, само может считаться иноагентом, — вторит ему известный журналист, обозреватель «МК» Артур Гаспарян». — Так сегодня порешила госдура. Съела видать чё нибудь… То есть, если я, журналист газеты Московский Комсомолец , рядовое физлицо с паспортом РФ, даю интервью Голос Америки , или RFI радио Франции , или BBC News Russian или моей обожаемой Елене Рыковцевой с Радио Свобода или даже расчудесному каналу Беларусь 24 , а такое тоже бывает, то есть сотрудничаю с «иноагентом» посредством упомянутого интервью, то, стало быть, и я иноагент? Госдура, кажется, мутировала в Госшизу… По субординации, наверное…»

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев солидарен с коллегами:

«Очень необычное чувство, что власти твоей родины разрабатывают и принимают целый закон против конкретного тебя. Ну, не только именно тебя, но ты в той самой, очень небольшой группе людей. Всё мы попадаем под разные законы, но вот чтобы войти в специальный список своим именем и фамилией — это совсем другое. Вряд ли те, кто попал под персональные санкции, скажем, в связи с Magnitsky act или из-за Донбасса чувствуют в точности то же самое, все-таки там против тебя действует чужая страна, а тут — своя собственная. Зато теперь, мы знаем каково с серебром, посмотрим, каково с кислотой».

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«А чем это грозит «физическим лицам»? Вопрос в моем случае не праздный», — спрашивает Андрей Лошак.

В целом же Сеть встретила принятие закона в окончательном чтении крайне негативно, хотя пытается относиться к новой инициативе российских законотворцев с юмором:

Правила построения пятой колонны приняты Госдумой РФhttps://t.co/ee7P8fqfeY — Vladimir Kharitonov (@v_x) November 21, 2019

Госдума приняла закон, по которому иностранным агентом можно объявить каждого.

Дал ссылку на статью BBC о научном открытии — готово, ты иностранный агент.

Счета заблокируют, повестку на допрос к товарищу майору пришлют.

Но вы можете продолжать думать, что за вами-то не придут. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) November 20, 2019

Пусть от "иностранных агентов" до "шпионил на Японию" -под горочку с ветерком.Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка "Станция Севернокорейская. Не забывайте свои вещи в вагоне поезда https://t.co/kDY159Si7y — Дефорест (@deforest411) November 21, 2019

Иностранный Агент – это стильно, модно, молодёжно! Ретвит, если ты Иностранный Агент. — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) November 21, 2019

У меня вопрос, как от новоиспеченного иностранного агента.Наша кремлевская администрация, правительство, госкорпорации… Опубликовано Сергеем Елкиным Вторник, 19 ноября 2019 г.

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