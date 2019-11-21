Роспотребнадзор призывает онлайн-магазины к «Миру»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разработала законопроект, по которому владельцы интернет-магазинов будут обязаны обеспечить возможность оплаты товаров с помощью карт «Мир». Об этом сообщает CNews, отмечая также, что законопроект затрагивает онлайн-магазины с выручкой свыше 20 млн рублей.

Авторы документа хотят бороться с продажей некачественной продукции, которой занимаются небольшие онлайн-площадки, не предоставляющие возможности безналичных расчётов. Принятие предлагаемых норм, по их мнению, повысит прозрачность расчётов при дистанционной торговле.

Законопроектом предполагается расширить круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных обеспечить для потребителей возможность осуществления расчетов в безналичном порядке с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт.

«Предполагается, что с 1 сентября 2020 года обеспечить возможность оплаты товара национальной платежной системой «Мир» будут обязаны магазины, с выручкой от 30 миллионов рублей. С 1 января 2021 года порог выручки планируется снизить до 20 миллионов рублей», – сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Принятие закона, считают его авторы, будет стимулировать дальнейшее расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов, в том числе через сеть Интернет, повышение прозрачности сегмента дистанционной торговли, создаст условия для повышения уровня защищенности прав потребителей товаров и услуг.

.

.

.