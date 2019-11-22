Депутаты спрятали в законе о локализации данных целый пакет надзорных поправок

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ. Авторами законопроекта №729516-7 выступили депутаты от «Единой России». В пояснительной записке они подчеркивают, что неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения.

#Заседание: Устанавливается ответственность за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации на ее территорииhttps://t.co/ITSIfdBvr7 — Государственная Дума (@dumagovru) November 21, 2019

Документом вводятся крупные штрафы для операторов, которые при сборе персональных данных россиян, в том числе через интернет, не выполнили предусмотренное законом требование о систематизации и хранении информации в базах данных исключительно на территории РФ, то есть использовали хранилища за рубежом. При первом нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 6 млн рублей.

За повторное нарушение предусмотрены штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. Для юридических лиц штраф составит от 6 млн до 18 млн рублей. В действующей версии Кодекса РФ об административных правонарушениях нет отдельной статьи за неисполнение требований о локализации баз данных.

Кроме того, предусмотрены санкции за повторное неисполнение оператором требования, согласно которому он должен уведомить федеральные органы о запуске новых программ для приема и обработки данных. Это повлечет за собой штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Штрафы положены и за отказ организаторов распространения информации в интернете (хостинг-провайдеров, владельцев доменов и сайтов) предоставить уполномоченным госорганам при проведении ими оперативно-розыскных мероприятий или работы по обеспечении безопасности РФ «информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и информацию о таких пользователях». Сумма штрафа для граждан составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 2 млн до 6 млн рублей (сейчас максимальный штраф 1 млн рублей).

Закон также предусматривает увеличенные штрафы для поисковых интернет-сервисов в тех случаях, когда они повторно нарушили действующие ограничения, в том числе направив пользователей на запрещенные сайты. Действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает для поисковых порталов санкции за отказ подключиться к федеральной государственной информационной системе, в которой хранятся данные об онлайн-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ. Делается это для того, чтобы поисковики после подключения к системе удаляли из выдачи сайты, внесенные в черные списки. Кроме того, предусмотрены штрафы за выдачу пользователям ссылок на запрещенные ресурсы.

Если поисковый сервис повторно нарушил эти нормы, то, согласно тексту законопроекта, штраф для граждан составит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей и для юридических лиц — от 1,5 млн до 5 млн рублей.

Отдельно вводятся и повторные штрафы за выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения суда, или копий заблокированных сайтов. В случае повторного нарушения данной статьи предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Штраф для юридического лица составит от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Кроме того, закон предусматривает штрафы в случае повторного нарушения мессенджером требований российского законодательства. Это повлечет за собой административный штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 2 млн рублей.

Помимо этого, за отказ владельца мессенджера предоставлять в ФСБ «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений», грозят санкции, аналогичные тем, что могут последовать за отказ организаторов распространения информации в интернете предоставить силовикам запрашиваемые данные.

Возрастают и штрафы за повторные нарушения со стороны владельцев аудиовизуальных сервисов — так называемых онлайн-кинотеатров. Речь идет о трансляции телеканалов или телепрограмм, не зарегистрированных в качестве СМИ. Это же касается и тех продуктов, лицензия на трансляцию которых была отозвана.

Сейчас максимальный штраф для граждан составляет до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 700 тыс. рублей, если речь идет о первом нарушении. Если после первого нарушения подобный контент снова транслировался, то, согласно тексту законопроекта, размер штрафа для граждан составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Вводятся штрафы для тех, кто вновь допустил распространение призывов к терроризму и экстремизму посредством аудиовизуальных сервисов. Такое правонарушение, согласно тексту, повлечет за собой административный штраф для граждан в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 600 тыс. до 800 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 1 млн до 5 млн рублей.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Как видим, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (об установлении административной ответственности за невыполнение оператором при сборе персональных данных граждан Российской Федерации обязанности по обеспечению их хранения с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации)» с момента внесения и к моменту принятия его в окончательном чтении претерпел весьма кардинальные изменения.

.

.

.