Призыв Кадырова убивать за оскорбления в интернете просят проверить на экстремизм

Московская Хельсинкская группа и правозащитный центр «Мемориал» попросили у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова с угрозами расправы за оскорбление чести жителей республики в интернете. Об этом сообщается на сайте «Мемориала».

«Мемориал» и Московская Хельсинкская группа направили главе Следственного комитета заявление в связи с призывами Рамзана Кадырова убивать и сажать за оскорбления чести в интернете. На возбуждение дела правозащитники не надеютсяhttps://t.co/1FXT73bJn6 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) November 22, 2019

В интервью «МБХ Медиа» член совета ПЦ «Мемориал» Олег Орлов сказал:

«У нас нет ни малейшей надежды на то, что мы добьемся возбуждения уголовного дела, но мы просто обязаны это делать. Мы надеемся, что это безнадежное дело когда-либо приведет к успеху. Мы неоднократно обращались в СК с требованием проверить и другие заявления Кадырова. СК передавал их в управление по Чечне, которое всякий раз отказывалось заводить дело».

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Правозащитники просят проверить высказывания Кадырова на наличие признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В начале ноября «Русская служба Би-би-си» процитировала выступление Кадырова на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу в Чечне, где он призывает к насильственным действиям.

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — заявил Кадыров. По его словам, даже если весь мир «сгорит синим пламенем, даже если законы всех стран будут нарушены», он не оставит человека, который задевает честь. «Клянусь священным Кораном, не оставим!», — подчеркнул глава Чечни.

«Этими высказываниями глава ЧР публично подрывал авторитет органов республиканской и федеральной власти, демонстрировал пренебрежение к законам страны, конституционным принципам и демократическим ценностям. Мы воспринимаем эти слова как прямую угрозу, которая может иметь тяжкие последствия для жизни, здоровья и безопасности всех тех, кто критически высказывается в адрес властей Чеченской Республики. Подобные заявления должностных лиц ЧР в прошлом уже неоднократно приводили к совершению тяжких преступлений», — заявили в «Мемориале».

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов указал, что переводчики корпорации не знают чеченского языка, и назвал сюжет Би-би-си «пасквилем» и попыткой помешать усилиям Кадырова по сохранению мира и согласия в Чечне. «Пусть не переживают, на территории Чечни действовали и действуют все без исключения законы РФ. А того, кто пытается любыми путями внести раскол в общество, расшатать ситуацию, вернуть время правового беспредела, остановим любыми средствами и способами, дозволенными законом», — пояснил он.

В Кремле заявили, что не будут проверять слова Кадырова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобными проверками занимаются правоохранительные органы.

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