Онлайн-кинотеатры обяжут передавать государству данные о просмотрах

Министерство культуры направило в Правительство поправки к закону о кинематографии, обязывающие с 2021 года онлайн-кинотеатры предоставлять данные о просмотре фильмов и сериалов на их площадках. информацию видеосервисы будут обязаны передавать в систему учета ЕАИС, где сейчас собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров. Министерство, онлайн-кинотеатры и продюсеры потратили почти весь этот год, чтобы согласовать поправки, Минкульт уже направил их в правительство, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух медиакомпаний. Представители Правительства и министерства культуры это подтвердили.

В Минкульте пояснили, что таким образом будет оцениваться эффективность государственной поддержки кино. Например, в случае провала картины в оффлайн-кинотеатрах и при миллионах просмотров на видеосервисах можно будет говорить о достигшей своей цели господдержке.

Поправки затронут любые видеосервисы, вне зависимости от того, сколько посетителей они собирали и кто ими владеет — российская компания или иностранная. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что что государству нужны данные о просмотрах в интернете, чтобы оценить, насколько была эффективна государственная бюджетная поддержка кино.

Онлайн–кинотеатры будут обязаны передавать в ЕАИС название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, число просмотров. Данные об онлайн-просмотрах будут доступны только чиновникам, а об аудитории конкретного фильма или сериала — чиновникам и правообладателю этого контента.

Поправки Минкульта вводят в закон о кинематографии понятие «онлайн-кинотеатр», а также возлагают на министерство обязанность создать и вести соответствующий реестр.

Поправками не предусмотрен отдельный штраф за непредоставление онлайн-кинотеатрами необходимых данных. Как отмечает издание, вероятно, им будут назначать те же штрафы, что и обычным кинотеатрам,— от 0,001 до 0,01% дохода.

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