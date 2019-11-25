За «суверенностью» Рунета проследит Центр мониторинга

Минюст зарегистрировал приказ Роскомнадзора 31.07.2019 № 225 «Об утверждении Положения о Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования». О том, что надзорное ведомство разработало такой документ и выложило на общественное обсуждение, мы рассказывали в июне текущего года.

Центр обеспечивает исполнение организационно-технических мер, необходимых для реализации Роскомнадзором полномочий, предусмотренных федеральным законом №126-ФЗ «О связи».

В задачи данного Центра входят:

— обеспечение учета информации;

— проведение мониторинга в целях выявления угроз;

— обеспечение информирования в случае возникновения угроз;

— обеспечение осуществления централизованного управления;

— обеспечение предоставления операторам связи технических средств противодействия угрозам и их установки.

Центр взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, с государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, лицами, участвующими в централизованном управлении, иными организациями, в том числе международными, целью функционирования которых является обеспечение информационной безопасности.

Центр осуществляет сбор, хранение и обработку, в том числе проверку и классификацию информации:

1) о точках обмена трафика;

2) об инфраструктуре ССОП, полученную в хоже мониторингга ССОП;

3) о линиях связи, пересекающих госграницу РФ;

4) представляемой в соответствии с требованиями 126-ФЗ операторами связи, собственниками или иными владелльцами технологических сетей связи, имеющими номер автономной системы (об имеющемся у низх номере автономной системы, а также о сетевых адресах; о взаимодействии с имеющими такой номер операторами; о местах подключения своих средств связи, пересекающими госграницу; и т.п.);

5) о функционировании технических средств противодействия угрозам.

Закон о «суверенизации Рунета» Президент РФ Владимир Путин подписал в начале мая текущего года, и с начала ноября госведомства должны централизовано управлять российским сегментом Сети, фильтруя трафик, а провайдеры — устанавливать устройства «по противодействию угрозам устойчивости».

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