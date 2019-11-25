25.11.2019

«Кто ты такой?» или десять тысяч за «Димона»

В Татарстане оштрафован местный житель по статье о возбуждении ненависти либо вражды за видеозаписи с упоминанием Медведева, Путина, Пескова и Сечина

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Судья Менделеевского районного суда Татарстана Лидия Коровина оштрафовала на 10 тысяч рублей местного жителя Радислава Федорова из-за публикаций во ВКонтакте. Административное дело против Федорова возбудили по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Поводом стали две видеозаписи на его странице в соцсети.

«Было размешено два видеоролика. Один назывался «Димон, ты кто такой». Там демонстрировался Медведев. Второй ролик был посланием керченского убийцы. Экспертиза усмотрела в них враждебные призывы к социальной группе Медведева, Путина, Сечина и Пескова», — приводит «МБХ медиа» слова адвоката Павла Терентьева.

По информации издания, на видеозаписи Алексей Навальный и Леонид Волков в образе американских полицейских ведут Дмитрия Медведева на электрический стул. За ними наблюдают Владимир Путин, Дмитрий Песков и Игорь Сечин.

Защита в судебном заседании просила провести повторную экспертизу видеозаписей, но суд в этом ходатайстве отказал. Как рассказал в разговоре с «МБХ медиа» Терентьев, обе видеозаписи разместили до начала действия статьи 20.3.1 КоАП, ранее 2019 года. Сторона защиты намерена обжаловать постановление суда.

Законы о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ были подписаны Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Согласно внесённым в законодательство поправкам, уголовная ответственность за разжигание расовой, национальной, религиозной и прочей вражды через интернет и СМИ наступит лишь после повторного нарушения, в первый раз будет предусмотрено административное наказание.

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