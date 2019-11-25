«Кто ты такой?» или десять тысяч за «Димона»

Судья Менделеевского районного суда Татарстана Лидия Коровина оштрафовала на 10 тысяч рублей местного жителя Радислава Федорова из-за публикаций во ВКонтакте. Административное дело против Федорова возбудили по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Поводом стали две видеозаписи на его странице в соцсети.

«Было размешено два видеоролика. Один назывался «Димон, ты кто такой». Там демонстрировался Медведев. Второй ролик был посланием керченского убийцы. Экспертиза усмотрела в них враждебные призывы к социальной группе Медведева, Путина, Сечина и Пескова», — приводит «МБХ медиа» слова адвоката Павла Терентьева.

По информации издания, на видеозаписи Алексей Навальный и Леонид Волков в образе американских полицейских ведут Дмитрия Медведева на электрический стул. За ними наблюдают Владимир Путин, Дмитрий Песков и Игорь Сечин.

Защита в судебном заседании просила провести повторную экспертизу видеозаписей, но суд в этом ходатайстве отказал. Как рассказал в разговоре с «МБХ медиа» Терентьев, обе видеозаписи разместили до начала действия статьи 20.3.1 КоАП, ранее 2019 года. Сторона защиты намерена обжаловать постановление суда.

Жителя Татарстана оштрафовали на десять тысяч рублей за ролики «Послание керченского убийцы» и «Димон, кто ты такой?» (в последнем Навальный и Волков ведут Медведева на электрический стул) https://t.co/qXNumSnCFy pic.twitter.com/thN08yUIc2 — Медиазона (@mediazzzona) November 25, 2019

Законы о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ были подписаны Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Согласно внесённым в законодательство поправкам, уголовная ответственность за разжигание расовой, национальной, религиозной и прочей вражды через интернет и СМИ наступит лишь после повторного нарушения, в первый раз будет предусмотрено административное наказание.

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