Суд даёт властям карт-бланш на слежку через системы распознавания лиц

За москвичами следят с помощью видеокамер без вмешательства в их частную жизнь, пришел к выводу Савеловский районный суд города Москвы. Решение было вынесено в начале ноября текущего года по иску москвички Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения. На днях была опубликована мотивировочная часть решения суда.

Ответчиками по данному иску были МВД, Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), а в качестве третьего лица было привлечено управление Роскомнадзора по ЦФО, обязанностью которого является защита персональных данных граждан.

Попова утверждала, что обработка биометрии, полученной с помощью видеонаблюдения, без письменного согласия человека нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь. В апреле 2018 г. она провела одиночный пикет около здания Госдумы, за что Тверской районный суд оштрафовал ее на 20 000 руб. Он изучил записи с видеокамер, зафиксированных на лице Поповой, ее изображение на них было увеличено в 32 раза – это признаки применения технологии распознавания лиц. Закон о персональных данных относит к ним сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность. Без письменного согласия человека их можно обрабатывать только в случаях, описанных в законах об обороне, о безопасности и о противодействии терроризму, говорится в иске Поповой.

Осенью 2017 г. мэрия Москвы сообщила, что в городе заработала система массового распознавания лиц, тогда к ней было подключено более 3000 видеокамер. К 2019 г. планировалось развернуть общегородскую систему распознавания лиц для розыска преступников, для чего было обновлено 40% из 162 000 видеокамер. При тестовом внедрении систем распознавания лиц в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 90 человек с помощью 1000 камер снаружи подъездов жилых домов, рассказывал в июне представитель ГУ МВД по Москве.

В решении суда отмечается, что технология распознавания лиц сама по себе не ведет к определению личности человека, поскольку в Едином центре хранения данных (ЕЦХД) не содержатся биометрические данные граждан. В результате запись позволяет только сравнивать изображения с фотографиями, которыми располагают правоохранительные органы. Алгоритмы могут выявить совпадение лишь с определенной долей вероятности (65%), а персональные данные ДИТ не передаются.

В то же время в решении суда говорится, что сотрудники МВД используют доступ к ЕЦХД «в целях реализации служебных обязанностей», например, для обнаружения людей, находящихся в розыске или под административным надзором.

В отношении самой Поповой алгоритм распознавания лиц не применялся, ее личность сотрудники полиции установили, проверив паспорт, говорится в решении суда. Видеозапись с камер была предоставлена суду самой Поповой, однако тот не принял ее в качестве доказательства. Права Поповой не были нарушены, решил суд.

Система работает в соответствии с законом о персональных данных и государственной программой, говорила в суде представитель департамента Наталья Андриянова. Но суд не ответил на вопросы, которые ставились в иске, указывает адвокат РосКомСвободы Саркис Дарбинян, участвовавший в его подготовке.

Суд объяснил, что ДИТ хранит только изображение граждан и после передачи этих данных не отвечает за их сохранность, отмечает Дарбинян, а между тем в иске ставился вопрос о процедуре доступа к данным и об их сохранности:

«Мы надеялись, что процесс позволит ближе познакомиться с регламентами ведомства, которые устанавливают порядок доступа сотрудников правоохранительных органов к биометрическим базам данных. Нам также не удалось выяснить, какие существуют гарантии сохранности этой информации, есть подозрение, что доступ к ней имеют не только те сотрудники, которым это положено по должности».

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Ранее подробный разбор о незаконности применения системы распознавания лиц Саркис Дарбинян делал в интервью LawFirm:

О борьбе с незаконным применением системы распознавания лиц Саркис Дарбинян, партнёр Центра цифровых прав, рассказывает в интервью Lawfirm https://t.co/p6Vt1IBZou — Центр цифровых прав (@RightsDigital) November 11, 2019

Суд так и не разобрался, была ли проведена биометрическая идентификация, кто – правоохранительные органы или ДИТ – ее проводил и на каких основаниях, говорит управляющий партнер консалтинговой компании «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников. Суд не объяснил четко, почему видеоизображение не является персональными данными, отмечает партнер Pen & Paper Екатерина Тягай: под это определение подпадает любая информация, если она позволяет идентифицировать человека.

Само видеоизображение человека не является биометрическими персональными данными, пока оно не переведено в математический код и не сравнивается с другими кодами из базы шаблонов, обращает внимание Емельянников. По его словам, в законе о персональных данных перечислены случаи, когда можно использовать биометрические данные человека без его согласия, и функций ДИТа и ЕЦХД в этом перечне нет, т. е. обрабатывать биометрию человека без его согласия они не могут. Не могут этого делать даже правоохранительные органы, уверен Емельянников: для них не предусмотрен конкретный алгоритм, в том числе в законе об оперативно-розыскной деятельности.

«Представить Роскомнадзора на заседание не явялися… А зачем? Зачем вести контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных?» — иронизирует Telegram-канал «Телеком-Ревью».

В США начали запрещать силовым и правоохранительным структурам использовать систему распознавания лиц — это нарушает права граждан. В России суд разрешил властям следить за гражданами, т.к. это не вмешательство в их личную жизнь. Да и прав у них нет.https://t.co/kfadJHROr0 — Жующая в терновнике (@scratching_) November 26, 2019

Напоминаем, РосКомСвобода запустила кампанию против системы распознавания лиц, поскольку она никак не контролируется и может быть использована для преследования добропорядочных граждан. Прямо сейчас вы можете подписать петицию о запрете системы распознавания лиц. О дальнейших шагах кампании мы будем сообщать вам на сайте и в соцсетях.

UPD. В своём комментарии медиаюрист РосКомСвободы и «Центра цифровых прав» Екатерина Абашина предположила, что суд просто не рискнул изучить ряд касающихся законодательства в области персональных данных вопросов достаточно детально:

«В конце решения суд изложил свой итоговый вывод «установка и использование системы видеонаблюдения связана с обеспечением безопасности, в силу чего не является источником получения персональных данных по смыслу Федерального закона N152-ФЗ «О персональных данных»». По мысли суда получается, что пресловутый «приоритет безопасности» нивелирует действие закона о персональных данных и государственные органы могут делать с такой информацией что угодно, без оглядки на правила обработки персональных данных. После прочтения такого вывода не удивительно, что суд так и не исследовал вопрос о том, к каким случаям обработки биометрии без согласия граждан всё же отсылает ч. 2 ст. 11 закона о персональных данных, и вместо этого ограничился определением общих обязанностей полиции. Если бы это было сделано, было бы установлено, что такие случаи не предусмотрены действующим законодательством».

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