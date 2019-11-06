Суд не признал систему распознавания лиц незаконной. Комментарий РосКомСвободы

В начале октября текущего года юристы РосКомСвободы подали в Савёловский районный суд Москвы первый административный иск, касающийся технологии распознавания лиц, представляя интересы активистки Алёны Поповой. Ответчиками по данному иску были МВД, Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), а в качестве третьего лица было привлечено управление Роскомнадзора по ЦФО, обязанностью которого является защита персональных данных граждан. Предметом иска стало применение властями к гражданам незаконной технологии распознавания лиц. В иске были представлены доказательства применения технологии и ссылки на заявления чиновников, когда они сами открыто говорили о вводе в эксплуатацию технологии.

Однако судье Марине Ивановой оказалось недостаточно приведенных доказательств, чтобы наложить запрет на систему распознавания лиц. В ходе заседания представители государственных ведомств отрицали применение технологии, ссылаясь на то, что «видеонаблюдение нужно не только для идентификации граждан, но и для обнаружения снега у подъезда и переполненных мусорных баков».

Правозащитница Алена Попова подавала иск к московским властям и требовала признать незаконной систему распознавания лиц, которой сейчас оснащают все столичные камеры видеонаблюдения ➡️ https://t.co/lVV70J1zsk — Новая Газета (@novaya_gazeta) November 6, 2019

Причиной обращения в суд стал штраф, который Попова получила в 2018 г. за участие в одиночном пикете у здания Госдумы. Во время рассмотрения дела суд изучил записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано увеличение изображения (в 32 раза) с фиксацией на лице заявительницы, – а это признаки применения технологии распознавания лиц.

Попова подчеркивала, что использование камер с такой технологией противоречит Конституции, поскольку обработка биометрии граждан без письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь: «Мои права действительно нарушены. Я регулярно сталкиваюсь с нарушением моих прав. Пусть ответчики докажут, что моих данных там нет».

Представитель ДИТ Москвы госпожа Андриянова заявила, что «мы не знаем гражданку Попову, мы за гражданами не следим, <…> у нас нет никакой базы, чтобы её оттуда удалять». Однако ключевым доказательством применения технологии было распознавания лица Алёны Поповой во время её одиночного пикета у Госдумы, когда для идентификации её личности правоохранительные органы использовали снимок с камеры с фиксацией на лице, увеличенный в 32 раза.

По нашему мнению это было именно распознавание лиц — неконституционная незаконная технология, которая не разрешена законом «О персональных данных», ведь чтобы собирать и обрабатывать фотографии граждан, нужно сначала получить их согласие.

Присутствовавшая на суде юрист «Центра цифровых прав» Мария Кольцова заметила, что Андриянова несколько раз упоминала о том, что такой иск якобы нужно рассматривать по гражданскому судопроизводству, а не административному. Кроме этого, представительница ДИТ утверждала, что истец не может представлять права неограниченного круга лиц, поскольку у Алёны Поповой на это нет полномочий — они есть у госорганов.

Истец, по мнению Андрияновой, не был обвинён в правонарушении на основании записи. Факт пикета был установлен сотрудником полиции. Видеозаписи МВД не использовало. ДИТ не подтверждает использование технологии распознавания, так как такая информация хранится 120 часов.

В суде было озвучено, что ДИТ после передачи информации на носители уже не отвечает за её сохранность — изображение получено в публичном месте, это общедоступные данные, и в России «свобода поиска информации». Департамент утверждал, что имеет право передавать информацию по договору, например, МВД, а распознавание лиц — не запрещённая технология. К тому же, «государство имеет право собирать информацию любым незапрещенным способом».

Распознавание лиц нужно «не только для людей, но и для определения чистоты дорог, мест для установки детских площадок, мест ремонта дорог». Положение технологии устанавливает места, где применяется технологии, и это публичные пространства, «граждане не являются объектами наблюдения».

ДИТ хранит только изображение гражданина без персональных данных, поэтому удалить ничего нельзя. Методика — только сравнение одного изображения с другим. Видеоалгоритмы переводят изображение в хэш-код, так что «ДИТ не занимается идентификацией личности». Согласие [на обработку] нужно только если изображение идет вместе с персональными данными, и перемещение гражданина не цель видеонаблюдения.

У ДИТ нет реестра данных граждан, и требование истца некорректно и нереализуемо. Эту информацию ДИТ якобы защищает, она в закрытом доступе и доступ этот жёстко регламентирован, [цитата]:

«Метод автоматического распознавания лиц является ненавязчивым и не вызывает чувство тревоги у граждан».

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Запись можно бронировать, и тогда она будет храниться 30 дней, а так — 120 часов. ДИТ использует приложения и программы, которые покупает по контракту, поэтому и есть сотрудничество с коммерческими организациями.

Попова поинтересовалась, где тогда хранятся данные: в ДИТ или у коммерческих структур, на что Андриянова ответила — они в принципе не обрабатывают персональные данные, также заявив: «Давате не будем «Хочу всё знать» устраивать в суде».

Попова, в свою очередь, спросила: «Чем отличаются мои права от прав мусорного бачка, который также распознает технология?» Андриянова ответила: «Не нужно ссылаться на публикации в СМИ, это не гражданский процесс».

Технология, по мнению ответчика, направлена на то, чтобы не доставлять гражданам беспокойство, «чтобы правоохранителям не нужно было вглядываться в лица».

В свою очередь, МВД заявило, что «все совершается в соответствии с законом о полиции». Полиция обязана использовать современную инфраструктуру и технические средства фиксации. Обработка персональных данных полицией тоже законна. МВД в ДИТ не отправляет персональные данные, только изображение.

Попова: «Может ли сотрудник мвд случайно или незаконно поместить мои данные в базе?»

МВД: «Это не допускается. Конкретно ваших данных в базе нет».

Представители ДИТ заявили, что вся информация о системе уже давно в публичном доступе, а Истец пропустил срок своего административного обжалования.

Суд в итоге иск отклонил.

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Комментарий Саркиса Дарбиняна, главы юридической практики РосКомСвободы:

«Конечно, подавая иск в Савеловский суд, мы и не предполагали, что вот так, с кондачка, получится победить столичную полицию и Правительство Москвы в суде, который вряд ли может похвастаться своей независимостью в принятии решений от московской мэрии. Мы не настолько наивны. Особенно тех решений, которые связаны с желанием столичных властей потратить миллиарды рублей и в самое ближайшее время развернуть крупнейшую в Восточной Европе систему видеонаблюдения с распознаванием лиц. По крайней мере, мы узнали из процесса, что “технология распознавания лиц” нужна еще и для того, чтобы распознавать неживые объекты, в том числе мусорные баки и ямы на дорогах. Оказывается, причина всех наших городских проблем была в том, что у нас не было технологии такой, поэтому мы очевидные проблемы распознать и не могли. К сожалению, в этом процессе так и не удалось заполучить те регламенты, которые устанавливают порядок доступа сотрудников правоохранительных органов к биометрическим базам данных, а также понять, что происходит на бэк-энде приложения, которое может сравнивать загруженные в него данные с данными, собираемыми городскими видеокамерами. Мы продолжаем требовать введения моратория на использование технологии в городской системе видеонаблюдения. По крайней мере до тех пор, пока нам подробнейшим образом не объяснят, кто и как имеет доступ к этой технологии, а также не будут приняты хоть какие-то минимальные гарантии от злоупотреблений и утечек. Надо понимать, что технология которая позволяет осуществлять неизбрательную либо неавторизованную слежку, непременно будет применена для такой слежки. И мы не сможем это контролировать. А жить в собственном городе так, как живут сегодня уйгуры в Восточном Туркестане мы не хотим. Единственное наше спасение от этого — это подотчетность госорганов и транспарентность процесса».



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Напоминаем, что прямо сейчас вы можете подписать петицию о запрете системы распознавания лиц. О дальнейших шагах кампании мы будем сообщать вам на сайте и в соцсетях.

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