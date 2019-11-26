Двое суток административного ареста за картинку с «заброшенного» аккаунта

Известного иркутского общественного деятеля и политтехнолога Игоря Мадасова привлекли к ответственности за публикацию в Facebook, которую он не размещал, сообщает Babr24. Общественник рассказал, что потерял контроль от своего аккаунта ещё в 2012 году, после чего завёл себе новый, в котором иногда публикует какие-то посты. Старая же «учётка», по его словам, им давно не используется.

Однако в ноябре 2019 года иркутская полиция привлекла его к ответственности за публикацию, осуществленную неизвестным лицом в его старом аккаунте. По данным полиции, там рядом с изображением нагрудного знака сотрудника современной российской полиции, была расположена фотография эмблемы финансового управления Третьего рейха, естественно, с изображением символа Третьего рейха — свастики.

По мнению полиции и привлеченного ей эксперта, профессора ИГУ Владислава Есипова, Игорь Мадасов нарушил федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», так как эмблема финансового управления Третьего рейха является «экстремистским материалом». В полиции не стали разбираться, действительно ли Игорь Мадасов управляет аккаунтом, в котором указано его имя.

Правозащитник Алексей Тупицин назвал дело Мадасова «сфабрикованным иркутским Центром «Э» ГУВД, под руководством подполковника Боброва». В своём Facebook он сообщил, что суд дал Игорю Мадасову двое суток административного ареста, добавив:

«Я, честно говоря, не понял, — полицейские и полицаи, нарушающие конституционные права граждан, — это разве не одно и тоже? К тому же как пытать и убивать подозреваемых, это всегда пожалуйста, а как сравнивать эти вещи с фашизмом, так сразу такие обижули прямо».

.

Копию приговора Тупицин опубликовал там же.

«Таким образом, — пишет Babr24, — создан достаточно опасный прецедент. Фактически любой человек может создать фейковый аккаунт с именем другого человека, опубликовать там экстремистские материалы и тем самым свести с недоброжелателем личные счеты».

.

.

.