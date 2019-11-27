Правообладатель Ждуна против ВКонтакте

Правообладатель образа «Ждуна» в России — фирма «Си Ди Лэнд Контакт» (CD Land) — подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на социальную сеть «В контакте». Истец потребовал от администрации соцсети 5 млн рублей, следует из материалов дела. Суд зарегистрировал иск, дата заседания по нему пока не назначена.

Ранее эта же фирма судилась с петербургским производителем игрушек, компанией «Играмир», которая производила мягкую игрушку «Инопланетянин», внешне сходную с «Ждуном», и после долгой тяжбы и обжалования решения в Суде по интеллектуальным правам отсудила более миллиона рублей.

Летом 2017 года она выкупила права на использование бренда «Ждун» у нидерландского скульптора Маргрит ван Брифорт. Тогда президент компании Юрий Цейтлин заявлял, что они планируют перепродавать бренд крупным компаниями, которые будут выпускать со Ждуном игрушки, посуду и канцелярию. «Кроме того, сейчас одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний приобрела у нас права на съемку мультипликационного сериала со Ждуном. Также он будет вести свой видеоблог», — заявил Цейтлин.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано почти два десятка дел, связанных с исками этой фирмы.

Но судебная монетизация приобретённого в 2017 году права на мем у CD Land не всегда складывается успешно.

На днях суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил отказ в иске ООО «Си Ди Лэнд Контакт» (владелец прав на товарный знак «Ждун») о взыскании с предпринимателя 57 рублей компенсации за использование в газете «Аргументы и факты» фотоколлажа с видоизмененным изображением «Ждуна». Арбитражный суд Курганской области в мае и апелляционный суд в августе текущего года отказали в удовлетворении иска, истец обжаловал эти судебные акты в СИП.

Заявитель в конце мая 2018 года приобрел в киоске «Газеты» (ИП Эдуард Кутыргин) в городе Шадринск газету «Аргументы и факты». На первой полосе издания в статье «Отгремели праздники… А ветераны по-прежнему ждут жилья» незаконно, как считает истец, было опубликовано переработанное произведение изобразительного искусства под условным названием «Ждун».

Компания «Си Ди Лэнд Контакт» сообщила, что право на использование изображения «Ждуна» ответчику не передавалось. Однако суды отклонили требование истца.

Результат интеллектуальной деятельности, переданный по лицензионному договору истцу, правомерно использован изданием без согласия автора, так как спорное изображение является карикатурным фотоколлажем, говорится в решении.

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