Из-за Генпрокуратуры в России оказались недоступны сайты украинских телеканалов ZIK и 24tv

Проводя мониторинг реестра заблокированной на территории России информации, РосКомСвобода обнаружила там отдельные страницы двух популярных украинских информационных телеканалов: 24 и ZIK.

Внесены они туда решением Генпрокуратуры №74/1-241-2019 из-за присутствия картинок, демонстрирующих сожжение российского флага, которыми были проиллюстрированы соответствующие новости.

Мы проверили на доступность оба сайта, и зайти ни на один из них нам не удалось. Поскольку запрещённые Генпрокуратурой РФ ссылки внесены по HTTPS, операторы блокируют сайты целиком. Ряд пользователей также подтвердил частичную недоступность сайтов телеканалов 24 и ZIK (видимо, некоторые провайдеры допускают пропуски).

Этим же решением в реестр внесены ещё 12 сайтов.

24 канал — первый украинский круглосуточный канал новостей, основанный в 2006 году. Освещает новости политики, экономики, шоу-бизнеса, спорта и т.п., транслируясь по всей территории Украины. Входит в медиахолдинг ТРК «Люкс».

ZIK — украинский информационный телеканал, начал работу 1 сентября 2010 года. Является частью медиа-холдинга «ZIK» вместе с информационным агентством «Западная информационная корпорация». Владелец — Тарас Козак, котрого связывают с известным пророссийским политиком, депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком.

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