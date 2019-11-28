«Контракт для веба» — 9 принципов, которые сделают интернет лучше. РосКомСвобода присоединяется к этому

Английский учёный, создатель URL и Всемирной паутины (World Wide Web) Тим Бернерс-Ли совместно с экспертами, политиками и активистами представил «Контракт для веба» — документ, который предлагает 9 принципов для государств, компаний и пользователей, соблюдение которых сделает интернет более открытым и безопасным.

Об этом ранее он написал в своем твиттере:

.

A year ago I called for governments, companies & citizens to come together to protect the web as a force for good. Today, we launch the Contract for the Web — the first global plan of action to build the #WebWeWant. Join us. @webfoundation #IGF2019https://t.co/CeLuSzKtqB pic.twitter.com/gsPDQQSnRh — Tim Berners-Lee (@timberners_lee) November 25, 2019



.

Разрабатывать документ помогали представители правительств Франции, Германии и Ганы, которые уже присоединились к его принципам, а также представители технологических компаний — Google, Microsoft, Facebook, Reddit и DuckDuckGo. Из общественных организаций проект поддержали Фонд электронных рубежей (EFF), AccessNow и Репортёры без границ.

Медуза перевела колонку Бернерса-Ли в New York Times, которую он написал к публикации «Контракта для веба».

А мы перевели на русский язык сам «Контракт» полностью.

И присоединяемся к данным изложенным принципам.

Документ поделен на 3 части, включающих по 3 принципа для правительств, компаний и пользователей. С текстом можно ознакомиться ниже:

.

ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ

.

1. Обеспечьте доступ в интернет для каждого. Чтобы любой человек, независимо от того, кто он и где живет, мог подключиться к сети.

Как это сделать?

I. Поставить следующие цели:

К 2025 году 1 ГБ мобильных данных должен стоить не более 2% от среднемесячного дохода в мире;

К 2030 году доступ к широкополосному интернету должен быть как минимум у 90% граждан;

По крайней мере 70% молодых людей старше 10 лет и взрослых должны иметь навыки обращения с информационными технологиями к 2025 году.

II. Разработать политику и прозрачное правоприменение для достижения этих целей, посредством ввода:

Фискальной и инвестиционной политики, которая стимулирует компании к подключению к интернету всё больших территорий;

Совместного использования пассивной инфраструктуры и недискриминационного доступа к радиочастотным спектрам;

Открытого доступа к инфраструктуре в неконкурентных зонах, а также доступа к свободному от лицензий спектру;

Создания институций, которые обеспечат соблюдение законов и нормативных актов, направленных на расширение доступа к интернету.

III. Обеспечить доступ к интернету для систематически исключаемых групп населения:

Реализовать национальную политику в области широкополосной связи с конкретными действиями, направленными на предоставление систематически исключаемым группам доступа в интернет;

Разработать политику предоставления средств для развития широкополосного интернета в необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых районах;

Поддержать местное производство контента и приложений, а также развитие необходимой инфраструктуры и создание благоприятных условий для ускорения роста местного цифрового бизнеса.

2. Сохраняйте интернет полностью доступным, все время. Чтобы никто не был лишен права на доступ в интернет.

Как это сделать?

I. Создать нормативно-правовую базу для минимизации сбоев в работе интернета, инициируемых государством, и обеспечить, чтобы любое вмешательство осуществлялось только в соответствии с законодательством о правах человека:

Участвовать в национальных и международных многосторонних диалогах для обеспечения бесперебойного подключения к интернету;

Участвовать в прозрачном и задокументированном взаимодействии с субъектами частного сектора для обеспечения законности любых попыток ограничения доступа к интернету, и чтобы удостовериться, что использованы адекватные целям средства, и ущерб от законных действий для третьих сторон минимизирован;

Исследовать и документировать потери от интернет-сбоев для национальной экономики, бизнеса и пользователей.

II. Удалять незаконный контент только теми способами, которые соответствуют законодательству о правах человека:

Принять национальные законы и нормативные акты, которые обеспечат соблюдение международных договоров о правах человека, где закреплены свобода выражения мнений, ассоциаций, собраний и свобода доступа к информации;

Финансировать исследования и участвовать в форумах вместе с заинтересованными сторонами по разработке механизмов разрешения споров, связанных с удалением незаконного контента, в том числе дезинформирующего контента, чтобы обеспечить соответствие этих механизмов правам человека;

Разрабатывать механизмы, которые гарантируют, что все правительственные запросы на удаление контента основаны на законе, надлежащим образом документируются и соответствуют стандартам правомерности, необходимости и соразмерности, а также включают надлежащее уведомление автора и потенциальной аудитории и подлежат апелляции и судебному рассмотрению;

Разрабатывать механизмы для обеспечения прозрачности политической рекламы.

III. Содействовать открытости и конкуренции как на уровне доступа в интернет, так и на уровне контента:

Поддерживать или создавать независимые надзорные органы для выработки правил и правоприменения, которые обеспечат, чтобы поставщики интернета не допускали необоснованной дискриминации в отношении контента, платформ, услуг, устройств или пользователей;

Поддерживать эффективное применение законодательства о конкуренции на всех уровнях сети, в том числе продвигая функциональную совместимость и открытые стандарты, тем самым обеспечивая некрупным участникам рынка и инноваторам реальную возможность разработать и успешно развернуть новый онлайн-бизнес, новые технологии и контент;

Финансировать исследования, которые определят степень и характер конкуренции и/или консолидации онлайн-ресурсов.

3. Уважайте фундаментальные права человека на конфиденциальность и защиту данных. Чтобы любой человек мог пользоваться интернетом свободно, безопасно и без страха.

Как это сделать?

I. Создавать и внедрять комплексную систему защиты данных и прав, чтобы защитить право людей на неприкосновенность частной жизни как в государственном, так и в частном секторе. Эта система должна быть применима ко всем персональным данным, предоставленным пользователями, и включать:

Правовую основу для обработки данных. Там, где правовой основой является согласие на обработку, оно должно быть осмысленным, информативным, конкретным, недвусмысленным и свободно предоставляемым;

Право на доступ к персональным данным, в том числе на получение копии всех персональных данных, которые обрабатывает субъект, при условии, что такой доступ не оказывает негативного влияния на права и свободы других пользователей;

Право на возражение или отказ от обработки персональных данных, в том числе на отказ от индивидуального профилирования и отказ от предоставления данных системам автоматической поддержки принятия решений, с учетом чётких ограничений, определенных законом;

Право на исправление неточных личных данных и удаление личных данных, если это не противоречит праву на свободу выражения мнений и информации или другим ограничениям, определенным законом;

Право на мобильность и переносимость личных данных;

Право на возмещение ущерба с помощью независимых механизмов подачи жалоб на государственные и частные органы, которые не уважают права людей на неприкосновенность частной жизни и права на защиту данных.

II. Обеспечивать, чтобы запросы правительства о доступе к частным коммуникациям и данным были необходимы и соразмерны преследуемой цели, а также подлежали надлежащей правовой процедуре, соответствовали закону и международным нормам в области прав человека и не вынуждали поставщиков услуг или обработчиков данных ослаблять или подрывать безопасность своих продуктов и услуг. В частности, эти запросы всегда должны быть:

Сделаны в соответствии с четко определенными законами при условии наличия компетентного и независимого судебного органа, который предусматривает возможности для возмещения ущерба;

Ограничены теми случаями, когда информация представляет общественный интерес, что должно быть определено в законодательстве;

Ограничены по времени и не скрыты от затронутых ими людей и общественности.

III. Поддерживать и осуществлять мониторинг прав на конфиденциальность и защиту данных, в частности:

Минимизировать собственный сбор данных, собирая только то, что является адекватным, актуальным и необходимым для достижения четко определенного общественного интереса;

Требовать от поставщиков общественных услуг и частных субъектов соблюдать действующее законодательство и поддерживать строгие правоприменительные меры — включая административные штрафы — применяемые независимыми, квалифицированными, уполномоченными и обладающими достаточными ресурсами регуляторами;

Обязывать публичные реестры обеспечивать прозрачность соглашений о совместном использовании и/или покупке данных, в случае, когда эти данные используются для индивидуального профилирования, а также в случае значительных утечек данных, которые представляют общественный интерес — чтобы пользователи знали, когда и как их данные могут быть раскрыты;

Требовать регулярной оценки безопасности и конфиденциальности данных, обеспечивать независимый и прозрачный надзор за такими оценками и независимый аудит для государственного и частного сектора, а также осуществлять его выполнение при необходимости.

.

ПРИНЦИПЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ

.

4. Сделайте интернет недорогим и технически доступным для каждого. Чтобы в процессе использования и формирования веба участвовали все.

Как это сделать?

I. Разработать политику, которая направлена на удовлетворение потребностей систематически исключаемых групп:

Учитывать гендерные, этнические и расовые аспекты при создании продуктов и услуг;

Поддерживать создание общественных сетей, особенно в необслуживаемых и малообслуживаемых районах;

Обслуживать людей на разных языках, в том числе на языках меньшинств и сделать доступ к продуктам/услугам возможным для людей с инвалидностью.

II. Постоянно увеличивать качество обслуживания:

Инвестировать в обеспечение большей скорости, надежности и производительности сетей;

Принимать руководящие принципы сетевого нейтралитета, которые гарантируют гражданам открытый, неограниченный и недискриминационный опыт работы в интернете, благодаря которому они могут быть не только потребителями, но и создателями и новаторами;

Стремиться к симметричным скоростям загрузки/выгрузки для облегчения использования интерактивных приложений.

III. Обеспечить тесную координацию в интернете гражданского общества и правительства, обеспечивая интернетом как можно больше людей:

Разработать корпоративную политику, которая минимизирует барьеры доступа, создаваемые различиями в языке, местоположении, возрасте и возможностях;

Разрабатывать приложения и сервисы в консультации с потенциально исключаемыми группами;

Разрабатывать стратегии по расширению доступа к интернету и повышению информационной грамотности среди женщин и других систематически исключаемых групп.

5. Уважайте и защищайте приватность и личные данные людей в интернете, чтобы построить в сети атмосферу доверия. Это нужно, чтобы люди держали свою онлайн-жизнь под контролем и могли делать ясный и осмысленный выбор в отношении своих данных и конфиденциальности.

Как это сделать?

I. Предоставлять людям контроль над их данными:

Четко объяснять процессы, затрагивающие данные и конфиденциальность пользователей, а также цели этих процессов;

Предоставлять интерфейсы управления, где пользователи могут легко и удобно управлять своими данными и параметрами конфиденциальности;

Обеспечивать мобильность и переносимость персональных данных.

II. Соблюдать корпоративную ответственность по защите данных и конфиденциальности:

Свести к минимуму сбор данных. Собирать только самые необходимым данные, адекватные указанным законным целям сбора, и обрабатывать данные только в соответствие с этими целями;

Поддерживать независимые исследования того, как процесс использования услуги или продукта влияет на конфиденциальность (например, исследование процесса получения согласия на обработку данных — адекватен ли этот процесс праву на конфиденциальность);

Предоставить пользователю контроль над тем, как собираются и используются личные данные, включая использование данных третьими сторонами;

Разработать и внедрить технологий, которые повышают конфиденциальность и безопасность данных и переписки пользователей.

III. Сделать право на конфиденциальность и защиту данных одинаково доступными для всех:

Предоставить механизмы обратной связи, где пользователи могут сообщить о нарушениях их прав на конфиденциальность, и учитывать эти сообщения в соответствие с законодательством;

Продвигать инновационные бизнес-модели, которые поддерживают защиту данных, соблюдают конфиденциальность и минимизируют сбор данных;

Предоставить четкие и понятные политики конфиденциальности и формы согласия, в которых перечислены типы обрабатываемых персональных данных и разъяснены цели сбора и использования данных;

Эффективно информировать о любых обновлениях и изменениях в политике конфиденциальности.

6. Создавайте технологии, которые поддерживают в людях лучшее и бросают вызов худшему. Чтобы интернет действительно был общественным благом, где интересы людей учитываются в первую очередь.

Как это сделать?

I. Быть подотчётными и публиковать регулярные отчёты о том, как компания:

Уважает и поддерживает права человека, как это определено Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН;

Разрабатывает политику, направленную на уважение и содействие в достижении Целей устойчивого развития, особенно тех, которые касаются образования, гендерного равенства, систематически исключаемых групп, климата, социальной и экологической справедливости;

Оценивает и устраняет риски, создаваемые её технологиями, включая риски, связанные с онлайн-контентом (например, дезинформацией), поведением и личным благополучием.

II. Взаимодействовать со всеми сообществами инклюзивно:

Создавать эффективные каналы для консультаций как при разработке технологий, так и после их выпуска, для обеспечения прав и интересов всех слоев общества;

Обеспечивать разнообразие рабочей силы, выпуская отчеты, которые показывают прогресс в этом направлении;

Подготавливать сотрудников с помощью периодических тренингов, которые помогут им понять ответственность перед сообществами, с которыми они взаимодействуют, а также помогут им выявлять и устранять общие «слепые зоны» и размышлять о влиянии их работы.

III. Инвестировать в цифровое достояние:

Отстаивание дальнейшее развитие открытых веб-стандартов.

Продвигать технологии с открытым исходным кодом, открытый доступ, общедоступные знания и ценность открытых данных.

Поощрять локализацию продуктов и услуг на разных языках и использовать форматы, которые дают возможность разнообразному набору пользователей активно участвовать и вносить свой вклад в общее достояние, в том числе в культуру, науку и знание.

.

ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

.

7. Будьте творцами и работайте в сети совместно. Чтобы в интернете был качественный и подходящий контент для каждого.

Как это сделать?

I. Активно участвуйте в создании интернета:

Используйте и продвигайте открытые лицензии для обмена информацией, представляющей общественный интерес;

Обменивайтесь передовым опытом и принципами, помогающими создавать и развивать интернет, ориентированный на потребности человека;

Защищайте стандартную открытую технологию, которая доступна для всех, независимо от их возможностей.

Создавайте или переводите контент на местные языки.

8. Создавайте сильные сообщества, которые уважают цивилизованный диалог и человеческое достоинство. Чтобы каждый чувствовал, что в интернете он в безопасности и ему здесь рады.

Как это сделать?

I. Работать над созданием более инклюзивной Сети:

Используйте лучшие практики общественной дискуссии онлайн и обучайте этому следующее поколение;

Усиливайте присутствие систематически исключаемых групп и отстаивайте их, когда они подвергаются преследованиям или нарушениям их прав;

Принимайте меры для защиты конфиденциальности и безопасности, обдуманно выбирая продукты и услуги и соответственно выражая компаниям свои предпочтения, связанные с приватностью;

Воздерживайтесь от несогласованного распространения чувствительной личной информации, которая нарушает конфиденциальность и доверие.

9. Боритесь за глобальную сеть. Чтобы интернет оставался открытым общественным ресурсом для людей по всему миру, сегодня и в будущем.

Как это сделать?

I. Будьте активными гражданами в Сети:

Повышайте осведомленность среди знакомых об угрозах для открытой сети;

Противодействуйте использованию интернета в качестве оружия национальными государствами или другими субъектами;

Поддерживайте организации, процессы и людей, которые продвигают открытую сеть;

Поддерживайте стартапы и авторитетные компании, которые признают всемирную сеть как базовое право и общественное благо;

Привлекайте ваших политических представителей и компании для поддержки и соблюдения настоящего Контракта, а также для поддержки открытого интернета.

.

Программа на английском языке доступна здесь.

.

.

.