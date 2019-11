«Контракт для веба» — 9 принципов, которые сделают интернет лучше. РосКомСвобода присоединяется к этому

Английский учёный, создатель URL и Всемирной паутины (World Wide Web) Тим Бернерс-Ли совместно с экспертами, политиками и активистами представил «Контракт для веба» — документ, который предлагает 9 принципов для государств, компаний и пользователей, соблюдение которых сделает интернет более открытым и безопасным.

A year ago I called for governments, companies & citizens to come together to protect the web as a force for good.

Today, we launch the Contract for the Web — the first global plan of action to build the #WebWeWant.

Join us. @webfoundation #IGF2019https://t.co/CeLuSzKtqB pic.twitter.com/gsPDQQSnRh

