«Контракт для веба» — 9 принципов, которые сделают интернет лучше. РосКомСвобода присоединяется к этому
Документ, разработанный создателем Всемирной паутины Тимом Бернерсом-Ли, может быть хорошей основой для общественного компромисса: ряд правительств наряду с общественными организациями и IT-компаниями уже к нему присоединились
Английский учёный, создатель URL и Всемирной паутины (World Wide Web) Тим Бернерс-Ли совместно с экспертами, политиками и активистами представил «Контракт для веба» — документ, который предлагает 9 принципов для государств, компаний и пользователей, соблюдение которых сделает интернет более открытым и безопасным.
Об этом ранее он написал в своем твиттере: .
A year ago I called for governments, companies & citizens to come together to protect the web as a force for good.
Today, we launch the Contract for the Web — the first global plan of action to build the #WebWeWant.
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Разрабатывать документ помогали представители правительств Франции, Германии и Ганы, которые уже присоединились к его принципам, а также представители технологических компаний — Google, Microsoft, Facebook, Reddit и DuckDuckGo. Из общественных организаций проект поддержали Фонд электронных рубежей (EFF), AccessNow и Репортёры без границ.
Медуза перевела колонку Бернерса-Ли в New York Times, которую он написал к публикации «Контракта для веба».
А мы перевели на русский язык сам «Контракт» полностью.
И присоединяемся к данным изложенным принципам.
Документ поделен на 3 части, включающих по 3 принципа для правительств, компаний и пользователей. С текстом можно ознакомиться ниже: . ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ . 1. Обеспечьте доступ в интернет для каждого. Чтобы любой человек, независимо от того, кто он и где живет, мог подключиться к сети.
Как это сделать?
I. Поставить следующие цели:
К 2025 году 1 ГБ мобильных данных должен стоить не более 2% от среднемесячного дохода в мире;
К 2030 году доступ к широкополосному интернету должен быть как минимум у 90% граждан;
По крайней мере 70% молодых людей старше 10 лет и взрослых должны иметь навыки обращения с информационными технологиями к 2025 году.
II. Разработать политику и прозрачное правоприменение для достижения этих целей, посредством ввода:
Фискальной и инвестиционной политики, которая стимулирует компании к подключению к интернету всё больших территорий;
Совместного использования пассивной инфраструктуры и недискриминационного доступа к радиочастотным спектрам;
Открытого доступа к инфраструктуре в неконкурентных зонах, а также доступа к свободному от лицензий спектру;
Создания институций, которые обеспечат соблюдение законов и нормативных актов, направленных на расширение доступа к интернету.
III. Обеспечить доступ к интернету для систематически исключаемых групп населения:
Реализовать национальную политику в области широкополосной связи с конкретными действиями, направленными на предоставление систематически исключаемым группам доступа в интернет;
Разработать политику предоставления средств для развития широкополосного интернета в необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых районах;
Поддержать местное производство контента и приложений, а также развитие необходимой инфраструктуры и создание благоприятных условий для ускорения роста местного цифрового бизнеса.
2. Сохраняйте интернет полностью доступным, все время. Чтобы никто не был лишен права на доступ в интернет.
Как это сделать?
I. Создать нормативно-правовую базу для минимизации сбоев в работе интернета, инициируемых государством, и обеспечить, чтобы любое вмешательство осуществлялось только в соответствии с законодательством о правах человека:
Участвовать в национальных и международных многосторонних диалогах для обеспечения бесперебойного подключения к интернету;
Участвовать в прозрачном и задокументированном взаимодействии с субъектами частного сектора для обеспечения законности любых попыток ограничения доступа к интернету, и чтобы удостовериться, что использованы адекватные целям средства, и ущерб от законных действий для третьих сторон минимизирован;
Исследовать и документировать потери от интернет-сбоев для национальной экономики, бизнеса и пользователей.
II. Удалять незаконный контент только теми способами, которые соответствуют законодательству о правах человека:
Принять национальные законы и нормативные акты, которые обеспечат соблюдение международных договоров о правах человека, где закреплены свобода выражения мнений, ассоциаций, собраний и свобода доступа к информации;
Финансировать исследования и участвовать в форумах вместе с заинтересованными сторонами по разработке механизмов разрешения споров, связанных с удалением незаконного контента, в том числе дезинформирующего контента, чтобы обеспечить соответствие этих механизмов правам человека;
Разрабатывать механизмы, которые гарантируют, что все правительственные запросы на удаление контента основаны на законе, надлежащим образом документируются и соответствуют стандартам правомерности, необходимости и соразмерности, а также включают надлежащее уведомление автора и потенциальной аудитории и подлежат апелляции и судебному рассмотрению;
Разрабатывать механизмы для обеспечения прозрачности политической рекламы.
III. Содействовать открытости и конкуренции как на уровне доступа в интернет, так и на уровне контента:
Поддерживать или создавать независимые надзорные органы для выработки правил и правоприменения, которые обеспечат, чтобы поставщики интернета не допускали необоснованной дискриминации в отношении контента, платформ, услуг, устройств или пользователей;
Поддерживать эффективное применение законодательства о конкуренции на всех уровнях сети, в том числе продвигая функциональную совместимость и открытые стандарты, тем самым обеспечивая некрупным участникам рынка и инноваторам реальную возможность разработать и успешно развернуть новый онлайн-бизнес, новые технологии и контент;
Финансировать исследования, которые определят степень и характер конкуренции и/или консолидации онлайн-ресурсов.
3. Уважайте фундаментальные права человека на конфиденциальность и защиту данных. Чтобы любой человек мог пользоваться интернетом свободно, безопасно и без страха.
Как это сделать?
I. Создавать и внедрять комплексную систему защиты данных и прав, чтобы защитить право людей на неприкосновенность частной жизни как в государственном, так и в частном секторе. Эта система должна быть применима ко всем персональным данным, предоставленным пользователями, и включать:
Правовую основу для обработки данных. Там, где правовой основой является согласие на обработку, оно должно быть осмысленным, информативным, конкретным, недвусмысленным и свободно предоставляемым;
Право на доступ к персональным данным, в том числе на получение копии всех персональных данных, которые обрабатывает субъект, при условии, что такой доступ не оказывает негативного влияния на права и свободы других пользователей;
Право на возражение или отказ от обработки персональных данных, в том числе на отказ от индивидуального профилирования и отказ от предоставления данных системам автоматической поддержки принятия решений, с учетом чётких ограничений, определенных законом;
Право на исправление неточных личных данных и удаление личных данных, если это не противоречит праву на свободу выражения мнений и информации или другим ограничениям, определенным законом;
Право на мобильность и переносимость личных данных;
Право на возмещение ущерба с помощью независимых механизмов подачи жалоб на государственные и частные органы, которые не уважают права людей на неприкосновенность частной жизни и права на защиту данных.
II. Обеспечивать, чтобы запросы правительства о доступе к частным коммуникациям и данным были необходимы и соразмерны преследуемой цели, а также подлежали надлежащей правовой процедуре, соответствовали закону и международным нормам в области прав человека и не вынуждали поставщиков услуг или обработчиков данных ослаблять или подрывать безопасность своих продуктов и услуг. В частности, эти запросы всегда должны быть:
Сделаны в соответствии с четко определенными законами при условии наличия компетентного и независимого судебного органа, который предусматривает возможности для возмещения ущерба;
Ограничены теми случаями, когда информация представляет общественный интерес, что должно быть определено в законодательстве;
Ограничены по времени и не скрыты от затронутых ими людей и общественности.
III. Поддерживать и осуществлять мониторинг прав на конфиденциальность и защиту данных, в частности:
Минимизировать собственный сбор данных, собирая только то, что является адекватным, актуальным и необходимым для достижения четко определенного общественного интереса;
Требовать от поставщиков общественных услуг и частных субъектов соблюдать действующее законодательство и поддерживать строгие правоприменительные меры — включая административные штрафы — применяемые независимыми, квалифицированными, уполномоченными и обладающими достаточными ресурсами регуляторами;
Обязывать публичные реестры обеспечивать прозрачность соглашений о совместном использовании и/или покупке данных, в случае, когда эти данные используются для индивидуального профилирования, а также в случае значительных утечек данных, которые представляют общественный интерес — чтобы пользователи знали, когда и как их данные могут быть раскрыты;
Требовать регулярной оценки безопасности и конфиденциальности данных, обеспечивать независимый и прозрачный надзор за такими оценками и независимый аудит для государственного и частного сектора, а также осуществлять его выполнение при необходимости. .
ПРИНЦИПЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ .
4. Сделайте интернет недорогим и технически доступным для каждого. Чтобы в процессе использования и формирования веба участвовали все.
Как это сделать?
I. Разработать политику, которая направлена на удовлетворение потребностей систематически исключаемых групп:
Учитывать гендерные, этнические и расовые аспекты при создании продуктов и услуг;
Поддерживать создание общественных сетей, особенно в необслуживаемых и малообслуживаемых районах;
Обслуживать людей на разных языках, в том числе на языках меньшинств и сделать доступ к продуктам/услугам возможным для людей с инвалидностью.
II. Постоянно увеличивать качество обслуживания:
Инвестировать в обеспечение большей скорости, надежности и производительности сетей;
Принимать руководящие принципы сетевого нейтралитета, которые гарантируют гражданам открытый, неограниченный и недискриминационный опыт работы в интернете, благодаря которому они могут быть не только потребителями, но и создателями и новаторами;
Стремиться к симметричным скоростям загрузки/выгрузки для облегчения использования интерактивных приложений.
III. Обеспечить тесную координацию в интернете гражданского общества и правительства, обеспечивая интернетом как можно больше людей:
Разработать корпоративную политику, которая минимизирует барьеры доступа, создаваемые различиями в языке, местоположении, возрасте и возможностях;
Разрабатывать приложения и сервисы в консультации с потенциально исключаемыми группами;
Разрабатывать стратегии по расширению доступа к интернету и повышению информационной грамотности среди женщин и других систематически исключаемых групп.
5. Уважайте и защищайте приватность и личные данные людей в интернете, чтобы построить в сети атмосферу доверия. Это нужно, чтобы люди держали свою онлайн-жизнь под контролем и могли делать ясный и осмысленный выбор в отношении своих данных и конфиденциальности.
Как это сделать?
I. Предоставлять людям контроль над их данными:
Четко объяснять процессы, затрагивающие данные и конфиденциальность пользователей, а также цели этих процессов;
Предоставлять интерфейсы управления, где пользователи могут легко и удобно управлять своими данными и параметрами конфиденциальности;
Обеспечивать мобильность и переносимость персональных данных.
II. Соблюдать корпоративную ответственность по защите данных и конфиденциальности:
Свести к минимуму сбор данных. Собирать только самые необходимым данные, адекватные указанным законным целям сбора, и обрабатывать данные только в соответствие с этими целями;
Поддерживать независимые исследования того, как процесс использования услуги или продукта влияет на конфиденциальность (например, исследование процесса получения согласия на обработку данных — адекватен ли этот процесс праву на конфиденциальность);
Предоставить пользователю контроль над тем, как собираются и используются личные данные, включая использование данных третьими сторонами;
Разработать и внедрить технологий, которые повышают конфиденциальность и безопасность данных и переписки пользователей.
III. Сделать право на конфиденциальность и защиту данных одинаково доступными для всех:
Предоставить механизмы обратной связи, где пользователи могут сообщить о нарушениях их прав на конфиденциальность, и учитывать эти сообщения в соответствие с законодательством;
Продвигать инновационные бизнес-модели, которые поддерживают защиту данных, соблюдают конфиденциальность и минимизируют сбор данных;
Предоставить четкие и понятные политики конфиденциальности и формы согласия, в которых перечислены типы обрабатываемых персональных данных и разъяснены цели сбора и использования данных;
Эффективно информировать о любых обновлениях и изменениях в политике конфиденциальности.
6. Создавайте технологии, которые поддерживают в людях лучшее и бросают вызов худшему. Чтобы интернет действительно был общественным благом, где интересы людей учитываются в первую очередь.
Как это сделать?
I. Быть подотчётными и публиковать регулярные отчёты о том, как компания:
Уважает и поддерживает права человека, как это определено Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН;
Разрабатывает политику, направленную на уважение и содействие в достижении Целей устойчивого развития, особенно тех, которые касаются образования, гендерного равенства, систематически исключаемых групп, климата, социальной и экологической справедливости;
Оценивает и устраняет риски, создаваемые её технологиями, включая риски, связанные с онлайн-контентом (например, дезинформацией), поведением и личным благополучием.
II. Взаимодействовать со всеми сообществами инклюзивно:
Создавать эффективные каналы для консультаций как при разработке технологий, так и после их выпуска, для обеспечения прав и интересов всех слоев общества;
Обеспечивать разнообразие рабочей силы, выпуская отчеты, которые показывают прогресс в этом направлении;
Подготавливать сотрудников с помощью периодических тренингов, которые помогут им понять ответственность перед сообществами, с которыми они взаимодействуют, а также помогут им выявлять и устранять общие «слепые зоны» и размышлять о влиянии их работы.
III. Инвестировать в цифровое достояние:
Отстаивание дальнейшее развитие открытых веб-стандартов.
Продвигать технологии с открытым исходным кодом, открытый доступ, общедоступные знания и ценность открытых данных.
Поощрять локализацию продуктов и услуг на разных языках и использовать форматы, которые дают возможность разнообразному набору пользователей активно участвовать и вносить свой вклад в общее достояние, в том числе в культуру, науку и знание. .
ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ .
7. Будьте творцами и работайте в сети совместно. Чтобы в интернете был качественный и подходящий контент для каждого.
Как это сделать?
I. Активно участвуйте в создании интернета:
Используйте и продвигайте открытые лицензии для обмена информацией, представляющей общественный интерес;
Обменивайтесь передовым опытом и принципами, помогающими создавать и развивать интернет, ориентированный на потребности человека;
Защищайте стандартную открытую технологию, которая доступна для всех, независимо от их возможностей.
Создавайте или переводите контент на местные языки.
8. Создавайте сильные сообщества, которые уважают цивилизованный диалог и человеческое достоинство. Чтобы каждый чувствовал, что в интернете он в безопасности и ему здесь рады.
Как это сделать?
I. Работать над созданием более инклюзивной Сети:
Используйте лучшие практики общественной дискуссии онлайн и обучайте этому следующее поколение;
Усиливайте присутствие систематически исключаемых групп и отстаивайте их, когда они подвергаются преследованиям или нарушениям их прав;
Принимайте меры для защиты конфиденциальности и безопасности, обдуманно выбирая продукты и услуги и соответственно выражая компаниям свои предпочтения, связанные с приватностью;
Воздерживайтесь от несогласованного распространения чувствительной личной информации, которая нарушает конфиденциальность и доверие.
9. Боритесь за глобальную сеть. Чтобы интернет оставался открытым общественным ресурсом для людей по всему миру, сегодня и в будущем.
Как это сделать?
I. Будьте активными гражданами в Сети:
Повышайте осведомленность среди знакомых об угрозах для открытой сети;
Противодействуйте использованию интернета в качестве оружия национальными государствами или другими субъектами;
Поддерживайте организации, процессы и людей, которые продвигают открытую сеть;
Поддерживайте стартапы и авторитетные компании, которые признают всемирную сеть как базовое право и общественное благо;
Привлекайте ваших политических представителей и компании для поддержки и соблюдения настоящего Контракта, а также для поддержки открытого интернета. .