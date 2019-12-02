Комментарий про Путина в батискафе суд расценил как «неуважение к власти»

Артемовский городской суд Свердловской области оштрафовал Александра Скутина на 30 тысяч рублей по статье о «неуважении к власти» (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за комментарий к новости о погружении Владимира Путина на дно Финского залива. Информацию в картотеке суда обнаружило «МБХ медиа».

Как следует из материалов суда, в конце июля текущего года опубликовал в паблике «Борщ» во ВКонтакте комментарий, в котором «выражался грубой нецензурной бранью в адрес президента Российской Федерации, оскорбляя его честь и достоинство в грубой неприличной форме». Мужчина свою вину признал, заявив, что действительно оставил комментарий, и объяснил свои действия тем, что в это время был пьян.

Какой именно комментарий оставил Скутин, в постановлении суда не уточняется. Под новостью, о которой идёт речь, в данный момент остался только один его комментарий — «Не мог остаться там?», однако он не содержит никакого мата, а вариации оставленного им под новостью вопроса были написаны другими пользователями не один раз.

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