Власти Сингапура приняли закон о фейкньюс. Первыми пострадавшими стали их критики

Новый закон Сингапура о фейковых новостях, который в СМИ называют спорным, вступил в силу в октябре этого года. За последнюю неделю закон был дважды применен в отношении пользователей Facebook, которые с недоверием отозвались о нынешней власти и государственных институтах.

Этим двум случаям, о которых чуть ниже, предшествовал небольшой эпизод, произошедший 6 октября. Правительство Сингапура на своем сайте опубликовало пресс-релиз с обвинениями в адрес газеты The Online Citizen, в статье и в посте которой на Facebook было сказано, что новый закон о фейкньюс даст властям возможность ограничивать информационное освещение во время выборов. В пресс-релизе эту часть статьи назвали «ложными обвинениями». К пресс-релизу был прикреплён скриншот новости с жирной надписью FALSE.

.



.

В том же пресс-релизе власти указали, что закон о фейкньюс прекращает действие на время выборов, и что авторы статьи не правы именно поэтому. Однако к The Online Citizen не были применены какие-то санкции.

Первым пострадавшим от закона о фейкньюс стал политик Брэд Бойер, который опубликовал на своей странице пост, в котором усомнился в независимости государственных инвестиционных фондов Temasek Holdings и GIC и заявил об их аффилированности с правительством. В ответ на эти обвинения правительство выпустило пресс-релиз с уже знакомой картинкой с жирной надписью FALSE и потребовало исправить «недостоверную информацию» в посте. Политик исполнил требования государства.

Второй от закона пострадала газета State Times Review, которая опубликовала пост о фальсификации выборов и аресте активиста. Власти выпустили пресс-релиз, где потребовали от издания исправить пост. Редактор отказался это делать, сославшись на то, что является иностранным гражданином и не собирается исполнять закон другого государства, тогда власти обратились к Facebook с требованием отметить пост как фейк. Соцсеть исполнила это требование, добавив к посту уведомление: «по закону Facebook обязан сообщить вам, что правительство Сингапура заявило, что эта публикация содержит ложную информацию».

.



Уведомление видно только на территории Сингапура

.

У сингапурского закона о фейковых новостях пока нет громких кейсов, которые бы выявили какие-то неприглядные цели властей, однако за 2 месяца закон применялся только в отношении критиков власти. Amnesty International заявила, что «закон даст властям неограниченные полномочия для пресечения взглядов, которые они не одобряют».

.

.

.