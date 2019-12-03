Операторы хотят изменить закон «о суверенном Рунете» во избежание утечек данных

Операторы попросили законодательно запретить использование данных их абонентов теми компаниями, которые будут поставлять специальное оборудование для исполнения закона «о суверенном интернете». Это обсуждалось в конце ноября текущего года в Совете Федерации, сообщили источники РБК.

Один из источников рассказал, что сейчас сохранность данных, обрабатываемых в рамках закона, законодательно не защищена, поэтому компании, получившие доступ к данным, могут использовать их в коммерческих целях.

Представители Минкомсвязи и Роскомнадзора, а также соавтор закона сенатор Людмила Бокова отказались от комментариев.

Закон о «суверенном интернете» вступил в силу 1 ноября. Он обязывает всех операторов в стране установить на сети оборудование, которое предоставит Роскомнадзор. По мнению авторов закона, это должно поддержать работу Рунета в случае возникновения угрозы.

Одновременно оборудование будет фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам, которые включены в реестр запрещенных в России. Пока закон не заработал: не решено, какое именно оборудование следует устанавливать, а также не готова часть нормативно-правовых актов, уточняющих документ.

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